F6 Ventures, gelişmekte olan pazarlarda tohum aşaması yatırımlarını hızlandırmak için faaliyete geçiyor.İSTANBUL (İGFA) - Risk sermayesi ve girişimcilik desteğini bir araya getirerek yeni kurulan F6 Group, iki güçlü kolu ile resmi olarak faaliyete geçtiğini duyurdu.

Yeni kurulan tohum aşaması yatırım şirketi F6 Ventures ve bölgenin en tanınmış girişim hızlandırıcı platformu Flat6Labs (https://Flat6Labs.com).Bu iki şirket, bir araya gelerek şirketin 14 yıllık yolculuğunda cesur bir evrim niteliğinde olup, Orta Doğu ve Afrika'daki girişimcileri ve ekosistemleri desteklemek için daha keskin bir odak, daha geniş bir erişim ve daha derin yetenekler sunuyor.

Bu dönüşümün merkezinde, Grubun özel risk sermayesi kolu olan F6 Ventures yer almaktadır. F6 Ventures, 90 milyon doları aşan varlık yönetim tutarı (AUM) ile altı fonu yönetmekte ve ortakların yatırım yaptığı 300'den fazla şirketin başarı öyküsüne imza atmıştır. Orta Doğu ve Afrika'da tohum ve erken aşama yatırımlara odaklanan F6 Ventures, girişimlerin gelişiminin en kritik aşaması olan tohum öncesi ve tohum aşamalarındaki acil finansman açığını gidererek, gelişmekte olan ekosistemlerde tohum aşaması yatırımlarında pazar lideri olmaya hazırlanmaktadır.

Dina el-Shenoufy ve Ramez El-Serafy tarafından kurulan şirket, F6 Group'un bölgedeki geniş varlığını ve girişimci yetenekleri destekleme geleneğini, daha önce el-Shenoufy ve El-Serafy'nin liderliğinde uzun süredir devam eden Flat6Labs'ın çalışmalarıyla birleştirerek, vizyoner kurucuları desteklemek, teknoloji odaklı inovasyonu ölçeklendirmek ve paydaşlar için kalıcı değer yaratmak amacıyla faaliyet göstermektedir.

F6 Ventures'ın Kurucu ve Genel Ortağı Dina el-Shenoufy, “F6 Ventures, yolculuğumuzda yeni bir dönemi işaret ediyor ve bölgenin en cesur girişimcilerini desteklemek için odaklanmış sermaye ve daha net bir uygulama getiriyor” dedi. “Erken aşamadaki girişimlere olan desteğimizi genişleterek, fikirlerinden etkili sonuçlara ulaşmalarına yardımcı oluyoruz.”

F6 Group'un geniş bölgesel etki alanı ve girişimcilik mirasının desteğiyle, merkezi Kahire'de bulunan ve Riyad, Abu Dabi, Amman, Tunus ve Nairobi'de ofisleri bulunan F6 Ventures, Eyad Albayouk, Ryaan Sharif, Rasha Manna, Walid Triki ve Christine Namara gibi bölgesel ortaklar tarafından yönetilmektedir. Bu deneyimli liderlik ekibi, Orta Doğu ve Afrika'da risk sermayesi, girişimcilik ve pazar geliştirme alanlarında onlarca yıllık deneyime sahiptir.

F6 Ventures'ın kurucu ortağı ve genel ortağı Ramez El-Serafy, “On yılı aşkın bir süredir, binlerce girişimciye destek verdik ve cesur fikirlerin pazar lideri girişimlere dönüşmesine yardımcı olduk. F6 Ventures ile bu yeni dönemi başlatmaktan ve girişimcilerin daha hızlı büyümesine ve bir sonraki inovasyon dalgasını başlatmasına yardımcı olmaktan büyük heyecan duyuyorum” dedi.

Bu arada, bölgesel olarak tanınan marka adı korunurken, yeni atanan CEO Yehia Houry'nin liderliğinde Flat6Labs, gelişmekte olan pazarlarda kurucu desteği, inovasyon ve ekosistem büyümesine odaklanmayı sürdürüyor. 14 yılı aşkın süredir kanıtlanmış etkisine dayanarak, dünya çapında startup programları ve ekosistem oluşturma girişimleri için bölgenin önde gelen platformu olmaya devam ederken, girişimcileri güçlendirme ve bölgesel inovasyonu teşvik etme misyonunu daha da derinleştiriyor.

Her iki kuruluş da, CEO Dina el-Shenoufy ile Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hany Al Sonbaty liderliğindeki F6 Group'un birleşik yapısı altında faaliyet göstermekte olup, gelişmekte olan pazarlarda inovasyonu ilerletmek için risk sermayesi ve girişimcilik destek programlarını birleştiren birleşik bir strateji izlemektedir.

F6 Ventures, gelecekte Afrika, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC) ve Levant bölgesinde birden fazla yeni bölgesel fon kurmayı planlıyor. Şirket, önümüzdeki beş yıl içinde yönetim altındaki varlıklarını (AUM) 200 milyon dolara çıkarmayı ve 200'den fazla şirkete yatırım yapmayı hedefliyor.

F6 Group, gelişmekte olan pazarlardaki girişimlere hizmet etmek için özel olarak tasarlanmış tek bir platformda risk sermayesi ve kurucu desteğini bir araya getirmektedir. Yatırım ve program uzmanlığını bir araya getiren F6 Group, sermaye, programa ve uzmanlığa eşsiz erişim imkanı sunarak vizyoner kurucuları pazar liderlerine dönüştürmektedir.