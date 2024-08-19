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Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

12 yaşındaki çocuk ise yapılan 1 saatlik arama çalışmaları sonunda cansız bedenine ulaşıldı.

Fındık işçisi olarak Akçakoca'ya gelen 4 kişilik aile serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi yaşadı.

Alınan bilgiye göre talihsiz olay, Akçakoca İlçesi MTA plajında meydana geldi.

Düzce’nin Akçakoca ilçesi MTA Plajı'nda serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişilik ailenin en küçük bireyi hayatını kaybetti. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Denize Giren 12 Yaşındaki Çocuk hayatını kaybetti