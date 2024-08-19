Düzce’nin Akçakoca ilçesi MTA Plajı'nda serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişilik ailenin en küçük bireyi hayatını kaybetti.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Denize Giren 12 Yaşındaki Çocuk hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre talihsiz olay, Akçakoca İlçesi MTA plajında meydana geldi.

Fındık işçisi olarak Akçakoca'ya gelen 4 kişilik aile serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi yaşadı.

Olayı görenler ailenin yardımına koşarken, vatandaşların yardımıyla aileden 3 kişi denizden çıkarıldı.

12 yaşındaki çocuk ise yapılan 1 saatlik  arama çalışmaları sonunda cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: igf