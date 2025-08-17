Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, belediyeye ait umumi tuvalette yaşanan olay tepkilere neden oldu. Hafta sonu tatilini geçirmek için ilçeye gelen kadın bir turist, tuvalette büyük bir saygısızlığa maruz kaldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - İddiaya göre denizden çıktıktan sonra tuvalete giren kadın, yaklaşık 15 dakika içeride kaldı. Bu sırada önce tuvaleti işleten kadın, ardından onun yakını olduğu öğrenilen bir erkek turist kadını rahatsız etti.

Tuvalet görevlisinin yakını olduğu belirtilen şahıs, kadın tuvaletine girerek “Sen ne yapıyorsun içeride 15 dakikadan beri?” diyerek turist kadına çıkıştı.

Olay karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan turist kadın, yüksek sesle tepki göstererek, “Ben içerideyken nasıl içeri girersin, belki uygunsuz bir vaziyetteyim!” sözleriyle yaşanan duruma isyan etti. Yaşanan olay çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti ve kısa süreli gerginlik yaşandı.

Turist kadının yaşadığı saygısızlık sonrası hem şaşkın hem de öfkeli olduğu öğrenildi.

Vatandaşlar, belediyeye ait sosyal tesislerde bu tür olayların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, Akçakoca Belediyesi’nden daha sıkı denetim ve düzenleme yapılmasını talep etti.