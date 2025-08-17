Bunlar da ilginizi çekebilir

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Düzce’nin D-100 Karayolu Kervan mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 HFZ 403 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil yolun ortasına savruldu.

