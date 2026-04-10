Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Giresun'un içme suyu ihtiyacını karşılayacak dev projenin ilk etabı için sözleşmenin imzalandığını duyurdu. Proje, yıllık 31,5 milyon metreküp su sağlayacak.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ile Giresun Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında, Giresun'un içme suyu altyapısını güçlendirecek önemli bir yatırımın hayata geçirileceğini açıkladı.

Bakan Yumaklı, Aksu Deresi'nden il merkezi ve çevre yerleşimlere su sağlayacak projenin ilk etabı için inşa sözleşmesinin imzalandığını belirtti.

Toplam 1 milyar 570 milyon TL yatırım bedeline sahip proje kapsamında, 41 bin 460 metre uzunluğunda isale hattı inşa edilecek.

Bu kapsamda Giresun'un yıllık 31,5 milyon metreküp içme suyu ihtiyacının karşılanması ve su arz güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Bakan Yumaklı, projeyle birlikte kentin uzun vadeli içme suyu ihtiyacına kalıcı çözüm üretileceğini vurgulayarak, yatırımın Giresun'a hayırlı olmasını diledi.