Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgede ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, sahada eksiksiz uygulanması çağrısında bulundu.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat'tan bu yana bölgeyi etkisi altına alan çatışmaların ardından ilan edilen ateşkese ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes kararından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, olası tahrik ve sabotajlara fırsat verilmeden sürecin sahada tam anlamıyla uygulanması gerektiğini vurguladı.

Ateşkes sürecine katkı sunan aktörlere teşekkür eden Erdoğan, başta Pakistan olmak üzere sürece destek veren tüm ülke ve tarafları tebrik etti.

Bölgenin uzun süredir savaş, çatışma ve gerilimlerden büyük zarar gördüğüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, coğrafyanın bir an önce barış, huzur ve istikrara kavuşmasının en büyük temennileri olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin hem bölgede hem de küresel ölçekte barışın savunucusu olmaya devam edeceğini belirten Erdoğan, diplomasi ve diyalog çağrısını yineledi.