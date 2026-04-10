ANKARA (İGFA) - CHP Yüksek Disiplin Kurulu, taciz iddiası nedeniyle görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede hakkında yürütülen disiplin sürecini tamamladı.

Kurulun bugünkü toplantısında alınan kararla Dede'nin, CHP Tüzüğü'nün 68/1-b maddesi kapsamında 'partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak' gerekçesiyle kesin çıkarma cezası ile partiden ihraç edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Kararda, ilgili hüküm doğrultusunda Dede'nin parti üyeliğiyle bağdaşmayan davranışlar sergilediği ifade edildi.

HASBİ DEDE KİMDİR?

1983 yılında Görele'de doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Görele'de tamamladı. Uluslararası Dublin Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümündeki eğitimini başarıyla tamamlamıştır.

2002-2020 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı olarak profesyonel liglerde futbol hakemliği yaptı. 2018-2021 yılları arasında Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Giresun Şube Başkanlığı görevinde bulundu.

2020 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olarak, yaklaşık bir yıl Görele İlçe Teşkilatı'nda Sosyal Politikalardan Sorumlu Komisyon Başkanlığı görevini üstlendi. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi Giresun İl Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Görele Belediye Başkan Adaylığı'na layık görüldü. 4.393 (%47,28) oy alan Hasbi DEDE, halkın takdiriyle seçimin kazananı olarak Görele Belediye Başkanlığı görevine başladı. 2006 yılından bu yana Nilada İnşaat Gıda Nakliye San. Tic. Şti. sahibi olarak müteahhitlik yapan Hasbi DEDE, evli ve iki kız çocuğu babasıdır.