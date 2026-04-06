Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörlüğü, İsrail Parlamentosu'nun Filistin halkına yönelik idam cezası düzenlemesini kınayarak, uluslararası toplumdan ortak bir duruş sergilemesini istedi.

BURSA (İGFA) - Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, İsrail Parlamentosu'nun Filistin halkına uygulanması öngörülen idam cezası düzenlemesini sert bir dille eleştirdi. Rektörlük, söz konusu düzenlemenin en temel insan hakkı olan yaşam hakkına ve uluslararası hukuk normlarına açık bir saldırı olduğunu belirtti.

Yapılan yazılı açıklamada, 'İnsan onurunu hiçe sayan, bölge barışını tehdit eden ve vicdanları yaralayan bu hukuk dışı kararın derhal iptal edilmesi çağrısında bulunuyoruz' ifadelerine yer verildi. Üniversite, ayrıca uluslararası toplumu adaletin ve insan haklarının korunması noktasında ortak bir duruş sergilemeye davet etti.

Bursa Uludağ Üniversitesi, Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında olduklarını vurgulayarak, adaletin ve insan onurunun savunucusu olmaya devam edeceklerini duyurdu.