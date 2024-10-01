Edirne başta olmak üzere Trakya’nın sevilen program yapımcısı, sunucusu ve aynı zamanda Süloğlu Belediye Başkanın Özel Kalemi Recep Dural’ın kızkardeşi Ece Nur’un düğünü görkemli bir şekilde gerçekleşti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Çatalca Belediyesi Muratbey Sosyal Tesislerinde Ece Nur Dural ile Çağlar Ödemiş’in alkışlarla salona girdiği düğün merasimine Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, Edirne Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Egemen Ilgın başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

Gerçekleşen düğün merasimine katılan herkese teşekkür eden Recep Dural;” Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan kıymetli başkanlarımıza, camiamıza ve Süloğlu’ndaki çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ayrıca katılamayarak tebrik ve çelenk göndererek bizleri onurlandıran başta İstanbul Büyükşehir Belediye ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na , Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Candan Yüceer’e, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Gökhan Zeybek’e , CHP İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik’e, Büyükçekmece Belediye Başkanımız Dr. Hasan Akgün’e ve Lalapaşa Belediye Başkanımız Zafer Sezgin Geldi’ye çok teşekkür ediyorum. Kardeşlerime bir ömür boyu mutluluklar, bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm eş, dost ve akrabalarımıza teşekkür ediyorum “dedi.