İSTANBUL (İGFA) - 9. Uluslararası Maltepe Belediyesi Halk Oyunları Günleri halk dansları topluluklarını Maltepe'de bir araya getirdi. Azerbaycan, Macaristan, Polonya ve Türkiye'nin birçok yöresinden yöresel kıyafetleri, geleneksel ezgileri ve özgün koreografileriyle sahne alan halk dansları toplulukları, farklı kültürlerin ortak değerlerini dans aracılığıyla yansıttı.

ORTA ASYA'DAN BALKANLARA:

Program, Ritimharman Percussion grubunun ritim gösterisiyle başladı. Ardından Polonya'dan gelen Bandanki topluluğu, Maltepe'den Ahsen Özden Dans ekibi, Macaristan'ın Kincsecskek Folk Dance topluluğu, Kazakistan'dan Zahian & Tomris Hatun Kültür Derneği topluluğu ve Çanakkale Çeşemder Halk Dansları Toplulukları halk dansları gösterileri ile geceye renk kattı. Program, Polonyalı dansçıların final gösterisiyle sona erdi.

HALK GÖSTERİLERİ İLGİYLE TAKİP ETTİ

Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, gece boyunca farklı ülkelerin geleneksel müzikleri eşliğinde sahnelenen gösterileri ilgiyle takip etti. Rengârenk kostümler ve birbirinden farklı halk dansları, Maltepe'de adeta kültürlerin buluştuğu bir festival atmosferi oluşturdu. Özellikle çocuklar ve gençler, farklı ülkelerin folklorik mirasını yakından tanıma fırsatı bulurken, yabancı konuk ekipler de Maltepelilerin yoğun ilgisi ve misafirperverliğiyle karşılandı. Festival boyunca sahneye çıkan her topluluk, kendi ülkesinin tarihini, geleneklerini ve kültürel mirasını dans aracılığıyla izleyicilere aktardı. Aynı sahnede farklı coğrafyalardan sanatçıların buluşması, kültürler arası diyaloğun ve dostluğun önemini bir kez daha ortaya koydu.

'KÜLTÜRLER ARASI DOSTLUK KÖPRÜLERİ KURUYORUZ'

Etkinlikte konuşan Maltepe Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Utku Çakmak, festivalin yalnızca bir halk oyunları organizasyonu olmadığını, aynı zamanda kültürler arasında dostluk köprüleri kuran önemli bir buluşma olduğunu belirtti.

Farklı ülkelerden gelen konuk ekipleri Maltepe'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Utku, sanatın ve kültürel paylaşımın toplumları birbirine yaklaştıran en güçlü değerlerden biri olduğunu söyledi. Maltepe Belediyesi olarak kültür ve sanatı herkes için erişilebilir kılmayı hedeflediklerini vurgulayan Çakmak, uluslararası festivallerin ilçenin kültürel yaşamına önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.