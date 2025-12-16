UNESCO tarafından bu yıl ilan edilen 15 Aralık 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü', İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde anlamlı bir etkinlikle kutlandı.

İZMİR (İGFA) - Türk dünyasının ortak dili ve kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hayata geçirilen etkinlikte katılımcılar, Türk dilinin binlerce yıllık yolculuğuna, ortak hafızasına ve dil mirasına tanıklık etti.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) düzenlenen etkinlik, Türk dünyasını dil, kültür ve sanat ekseninde İzmir'de buluşturdu.

Türk dilinin köklü geçmişine ve ortak kültürel mirasına ışık tutan etkinlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Kazakistan Başkonsolosu Bauyrzhan Akatayev, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilciliği AB Uzmanı Volkan Kocagül, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) İletişim ve Bilişim Daire Başkanı Salim Ezer, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Halk Bilimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Fedakar, İzmir Demokrasi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gonca Kuzay Demir ve çok sayıda davetli yer aldı.

'ORTAK TARİHİMİZİN, KÜLTÜRÜMÜZÜN VE GÖNÜL COĞRAFYAMIZIN GÜÇLÜ BİR İFADESİ'

Program, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır'ın konuşması ile başladı. 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nün 194 ülkenin kabulüyle, Türkiye'nin öncülüğünde, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın ortak sunumuyla ilan edildiğini anımsatan Yıldır, 'Bugün; ortak tarihimizin, kültürümüzün ve gönül coğrafyamızın güçlü bir ifadesi. Bugün, Türk dilinin en eski yazılı belgeleri olan Orhun Yazıtları'nın çözüldüğünü, dünya bilim çevrelerine duyurulduğu gün. Vilhelm Thomsen'in 1893'te attığı bu adım, sadece bilimsel bir keşif değil; Türkçenin binlerce yıllık yolculuğunun insanlığın ortak hafızasına kaydedilmesi' diye konuştu.

'HER NEREDEN GELİYOR OLURSANIZ OLUN, SİZLER BİZE GÖRE İZMİRLİSİNİZ'

Kendilerinin o uzun yolculuğun mirasına sahip çıkan; dili yaşayan, çoğaltan ve geleceğe taşıyan bir topluluk olduklarına değinen Yıldır, şunları söyledi: 'Bir toplumun dili zenginleştikçe düşünme biçimi de zenginleşiyor. Düşüncenin gücü, dilin açıklığında ve yeterliliğinde saklıdır. Dilimizi korumak aynı zamanda düşünme hakkımızı korumak demektir bir yönüyle. Dilerim, bu özel akşam dostluklarla, paylaşımlarla ve unutulmaz anılarla hafızalarınızda yer alsın. Şunu özellikle vurgulamak isterim. Her nereden geliyor olursanız olun, sizler bize göre İzmirlisiniz. Bu şehirde yalnız değilsiniz. Ne zaman bir ihtiyacınız olursa, ne zaman bir destek arayışına girerseniz İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sizler için burada olduğunu düşünmenizi istiyorum. Bizi bir kurumdan öte, güven duyabileceğiniz bir aile olarak görmenizi isteriz.'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın, 21 Mart'ta bir Türk Dili Ailesi Buluşması daha yapacaklarına yönelik sözlerini anımsatarak, bu programın hayata geçirileceğini ifade etti.