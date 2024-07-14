Dünya Türk Birliği Güney Marmara Bölge Başkanı Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan , 15 Temmuz 2016’nın, birliğin ve beraberliğin yeniden yazıldığı bir destan olduğunu ifade etti.Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Dünya Türk Birliği Güney Marmara Bölge Başkanı Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan , 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tek bir sözü ile tüm meydanları dolduran 81 ilde göğsünü vatana siper eden kahramanlarımızı ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü unutmadık, unutmayacağız” dedi.

Türk tarihinin en önemli sayfalarına yazılacak olan 15 Temmuz gününün, hainlere karşı devletin ve milletin aynı anda irade, azim ve kararlılığını bir kez daha gösterdiğini dile getiren Başkan Alkan, mesajında şunları kaydetti:

“Şer güçlerin desteğini alan hain FETÖ’nün darbe girişimini milletimizin kahramanlığı, devletimizin gücü ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bertaraf ettik. Türkiye için yeni emelleri olan hainlerin darbe girişimi sonrasında, Allah rahmet eylesin, 255 şehit verdik, 2 binin üzerinde vatandaşımız yaralandı. Türkiye’yi saf dışı bırakmak için içimizde dolanan dost görünümlü düşmanları devletimize ve milletimize karşı kullandılar. Bilmedikleri, aslında hissettikleri ve görmezden geldikleri tek bir şey vardı. Türk Milleti, ülkesi, bayrağı, dini, vatanı ve milleti için gözünü kırpmadan her daim canını vermeye hazır bir askerdir. Bu güçle, bu aşkla planlarını destansı bir gecede başlarına yıktık. O gece tüm Türkiye sabahlara kadar demokrasi nöbeti tuttu. Bursalı hemşehrilerinin de 15 Temmuz gecesi devletinin ve milletinin yanında yer aldığını ve Fomara ve Kent Meydanı’nı günlerce hınca hınç doldurarak Türkiye’ye ve dünyaya örnek bir tablo sergilemesinden ötürü Bursalılara bir kez daha teşekkür ediyoruz."