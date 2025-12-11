Edirne İpsala'da toplam 9 bin 189 dönüm arazi alıcı bulurken, kuru arazi için yapılan açık artırmada 3 üretici 63 dönüm arazi satın aldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Belediyesi tarafından gerçekleştirilen arazi ihalesi, üreticilerin yoğun ilgisiyle yapıldı. 78 üretici teminat yatırarak ihaleye katıldı.

İhalede 9 bin189 dönüm arazi, 12 bin 300 TL muhammen bedel üzerinden alıcı buldu. Kuru mahsul arazileri için 5 üretici dosya verdi; açık artırma sonucunda 3 üretici 63 dönüm kuru arazi satın aldı.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, ihalenin ardından yaptığı açıklamada, 'İhalemize gösterilen yoğun ilgi, üreticilerimizin toprağa olan bağlılığını ve ilçemizin tarımsal potansiyelini ortaya koymuştur. Süreç tamamen şeffaf şekilde yürütülmüştür. İhalenin İpsala'mıza ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum.' dedi.