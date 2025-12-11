İzmir İtfaiyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Sporları Salonu ve ESHOT'un Gediz Ağır Bakım Tesisleri'nde deprem ve yangın tatbikatı yaptı. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'nın da destek verdiği tatbikatta deprem sonrası senaryo gereği yangın çıktı. Ekiplerin tahliye, kurtarma ve yangın söndürme çalışmaları gerçeği aratmadı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı olası afetlere karşı hazırlıklı olmak amacıyla Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki Buz Sporları Salonu ile ESHOT Genel Müdürlüğü'nün Gediz Ağır Bakım Tesisleri'nde deprem ve yangın tatbikatı yaptı.

Senaryoya göre İzmir'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Buz Sporları Salonu'nda bulunan personel 'çök-kapan-tutun' yöntemiyle kendilerini koruyarak raflardan düşen malzemelere karşı önlem aldı. Sarsıntının sona ermesinin ardından, acil durum ekiplerinin yönlendirmesiyle yurttaşlar bina dışına çıkarıldı. Tahliye sırasında binada bulunan çay ocağının elektrik aksamından yangın çıktığı belirlendi. Yangın alarmı çalıştırılarak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Acil durum ekipleri yangına ilk müdahaleyi yaptı. Toplanma alanında yapılan sayımda iki personelin eksik olduğu belirlendi. Eksik personelden biri, acil durum ekipleri tarafından yaralı şekilde çay ocağından kurtarılarak ilk yardım ekibine teslim edildi. Ancak diğer personel binanın ikinci katında mahsur kaldı. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin hızla yükseldiği çay ocağındaki yangını kısa sürede kontrol altına aldı ve mahsur kalan personeli merdivenli araç ile güvenli bir şekilde kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

ESHOT TESİSLERİNDE DEPREM SONRASI YANGIN ÇIKTI

ESHOT Genel Müdürlüğü Gediz Ağır Bakım Tesisleri'nde ise 6.4 büyüklüğündeki deprem sonrası merkez ambarın elektrik sisteminden kaynaklı yangın çıktı. Alevler hızla büyürken ambar şube müdürü tarafından yangın alarmı çalıştırıldı ve durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Yangına ilk müdahale, tesiste görevli acil durum ekipleri tarafından yapıldı ancak alevler kontrol altına alınamadı. Olay yerine hızla gelen itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Tesis içerisinde mahsur kalan ve yangından etkilenen bir personel ise itfaiye ekiplerinin gerçekleştirdiği arama kurtarma çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı. AKS ekiplerine teslim edilerek ilk müdahalesi yapılan yaralı personel ardından hastaneye sevk edildi.