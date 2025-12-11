İzmir'in Bornova ilçesinde 7 katlı bir iş hanında çıkan yangın paniğe neden oldu. Binada mahsur kalan 12 kişi, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çabasıyla kısa sürede tahliye edilirken, alevler yaklaşık 12 dakika içinde kontrol altına alındı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir iş hanının 2. katında, 15.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 12 araç ve personel ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, binada yaptıkları incelemede iş hanının çeşitli katlarında 12 vatandaşın mahsur kaldığını belirledi. Bir yandan arama-kurtarma, diğer yandan söndürme çalışmaları yürüten ekipler yoğun çaba sonucu vatandaşları bulundukları yerden güvenli şekilde tahliye etti.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 12 dakika içinde kontrol altına alındı. Olayda yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.