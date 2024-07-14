Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 298 araç ve sürücüsü denetlenirken, 100 araç ve sürücüsüne 123 bin 81 lira idari para cezası uygulandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin trafik uygulamalarıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamada ekiplerin 298 araç ve sürücüsünü denetlediği kaydedildi.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında; 58 adet hatalı park cezası, 16 adet radar, 9 adet trafik işaret levhalarına uymamak, 3 adet muayenesi yapılmamış araç ile trafiğe çıkmak, 2 adet kask kullanmamak, 2 adet sürücü belgesiz araç kullanmak, 2 adet yüksek ses ile müzik yayını yapmak, 2 adet kavşaklarda duraklamak, 1 adet aykırı ışık kullanımı, 1 adet motorlu araçların yayalar için ayrılan yerden araçlarını sürmesi, 1 adet durak dışında yolcu indirmek, 1 adet görüşü engelleyecek şekilde cam filmi kullanmak, 1 adet yeterli sayıda tescil plakası takmamak ve 1 adet teknik değişikliklerden ötürü toplamda 100 araç ve sürücüne 123 bin 81 liralık idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Ekipler, denetimlerin süreceğini kaydetti.