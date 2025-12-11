Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda bölgesel gelişmeler, aile yapısının korunması ve Kıbrıs'taki son durum ele alındı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Toplantısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra kurul üyeleri İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, İsmet Yılmaz, Binali Yıldırım, Mustafa Şentop, ayrıca Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

Duran'ın açıklamasına göre toplantının gündeminde; Bölgede ve dünyada yaşanan son gelişmeler, aile yapısının korunması, Kıbrıs meselesindeki güncel durum yer aldı.

Toplantıda, nüfus artış hızındaki düşüş ve boşanma oranlarındaki artışın oluşturduğu risklere dikkat çekilirken, aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik çözüm önerileri değerlendirildi. Gençlerin ve çocukların sanal kumar, bahis ve bağımlılık gibi tehditlerden korunmasının önemine vurgu yapıldı.

Kıbrıs başlığında ise Türkiye ile KKTC arasındaki sarsılmaz bağın altı çizildi; KKTC'nin enerji, su, sağlık ve savunma alanlarında önemli ilerlemeler kaydettiği belirtilerek, 'Türkiye'nin Kıbrıs Türkü'nü hiçbir zaman yalnız bırakmayacağı' ifade edildi.