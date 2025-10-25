Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde, Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve Dünya Bedensel Engelliler Federasyonu iş birliğinde dünyada ilk kez Mersin'de gerçekleşen 'Mersin Dünya Paralimpik Plaj Oyunları'nın Gala Yemeği'nde sporcuları ve antrenörleri misafir etti.

MERSİN (İGFA) - Programa Başkan Seçer'in yanı sıra, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Dünya Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Rudi Van den Abbeele, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Dünya Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ceosu Charmaine Hooper, federasyonların yönetim kurulu üyeleri ve sporcular katıldı.

Başkan Seçer, organizasyona katılan sporcular tarafından alkışlarla karşılandı

Sporcu ve antrenörlere Mersin'in güzelliklerini sorarak konuşmasına başlayan Başkan Seçer, Mersin'e ilk kez gelerek kenti seven insanları görmekte mutluluk duyduğunu dile getirdi. Kentin her noktasının güzel olduğunu belirten Seçer, 'Sayın Başkanlar bugün beni ziyaret etti, ilk sorduğum soru 'Mersin'i beğendiniz mi?' oldu. Başkanlardan aldığım cevap beni mutlu etti; Mersin'i son derece güzel, sahilinin dünyada gördükleri şehirlerin sahillerinden çok daha güzel olduğunu söylediler. Onun için mutlu oldum' diyerek, Mersin'i seven insanları görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

'Sportif organizasyonlarda etnik yapının bir önemi kalmıyor'

Sportif ve kültürel organizasyonların dünya barışına hizmet ettiğini ve organizasyon yapılan şehirlerin tüm dünyaya tanıtılma fırsatı yakaladığını belirten Seçer, 'Spora dayalı bu organizasyonlar; toplumları, bölgeleri, şehirleri tanıma fırsatı veriyor, onların geleneklerini, göreneklerini, doğal güzelliklerini dünyaya tanıtma fırsatı veriyor. Sportif organizasyonlarda kişinin etnik yapısı, dini, dili, ırkı hangi ülkeden olduğu önemsizleşiyor. Herkes bu etkinliklerde kardeşçe beraber oluyor' dedi. Dünya Paralimpik Plaj Oyunları'nın dünyada ilk kez ve Mersin'de yapılmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Seçer, 'Murat Aksu ve onun çalışma arkadaşları yaklaşık bir yıldır Mersin'e geldiler, gittiler, burada ön hazırlık yaptılar. Çok iyi çalışmışlar, çok güzel bir organizasyon çıkmış' diyerek, organizasyonda emek veren herkese teşekkür etti.

'Organizasyonun kazananı dünya barışı oldu'

Gelecek yıl da Mersin'de Dünya Gençlik Oyunları yapılacağını söyleyen Seçer, dünyanın pek çok yerinden sayısız sporcuyu kentte ağırlamak için heyecanlı olduklarını belirtti. Mersin'de yıl içinde çok önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Seçer, 2013 yılında yapılan Akdeniz Oyunları sayesinde bölgeye çok sayıda spor tesisi yapıldığını ve Mersin'in organizasyonlar için çok elverişli hale geldiğini söyledi.

Hız kesmeden ve üzerine daha da katarak çok güzel organizasyonlara imza atacaklarını söyleyen Seçer, 'Mersin dünyanın tanıdığı, çok önemli sportif, kültürel organizasyonların yapıldığı bir barış kenti olsun istiyoruz. Bu vizyonla çalışıyoruz. Sizleri şehrimizde misafir etmekten çok mutluyum. Organizasyonda yarışmalar oldu, kazananı ise dünya barışı oldu. Hepinizi kutluyorum. Her zaman da Mersin'de sizleri ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı ifade etmek istiyorum' diyerek, katılan ve emek eden herkese teşekkür etti.

Abbeele'den Seçer'e teşekkür: 'Sayın Başkanım sizi önümüzdeki yıl da görmek istiyoruz'

Bu organizasyonun yapılmasının en büyük hayallerinden birisi olduğunu söyleyen Dünya Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Rudi Van Den Abbeele, 'Sayın Belediye Başkanım ev sahipliğiniz için size teşekkür ediyorum. Yemeğe de katılarak bizi yalnız bırakmadınız. Bu öğleden sonra oyunların geri dönüşleri hakkında bana soru sordunuz, bunu oyunculara soralım; 'Mersin kentine teşekkür ediyor musunuz?' ' diye, sormasının ardından salonda bulunan herkes coşkuyla alkışladı. İlk defa düzenlenen bir organizasyon olmasına rağmen gelen sporcu ve antrenörlerin çok memnun olduğunun altını çizen Abbeele, 'Sporculardan ve antrenörlerden alkış almaktan daha öte bir gurura erişemezsiniz. Sayın Başkanım sizi önümüzdeki yıl da görmek istiyoruz' diye konuştu.

Aksu: 'Dünyada ilkini gerçekleştirdiğimiz bu organizasyon Mersin'den daha iyi bir yerde yapılamazdı'

Dünyada ilk kez düzenlenen Mersin Dünya Paralimpik Plaj Oyunları'na ev sahipliği yaptığı için Büyükşehir'e teşekkür ederek konuşmasına başlayan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, 'Başta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım olmak üzere, Mersin Valimize ve Mersin'in değerli yöneticilerine bize gösterdikleri ev sahipliğinden ve yardımlardan dolayı minnettarız. Bildiğiniz üzere dünyada ilk kez paralimpik sporcular için bir plaj oyunları düzenlendi. İlkini beraber gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum. Bu plaj oyunları için Mersin'den daha iyi bir şehir seçilemezdi. Buraya gelen bütün atletler ve yöneticiler Mersin'de olmanın mutluluğunu yaşadı' diyerek, gelecek yıl daha coşkulu bir etkinlikte buluşmayı temenni etti.

Mersin, Dünya Paralimpik Sporlarının yeni merkezi oluyor

Spor ve sporcuya verdiği desteklerle öne çıkan Mersin Büyükşehir Belediyesi, dünyada ilk kez Mersin'de düzenlenen 'Mersin Dünya Paralimpik Plaj Oyunları'nda büyük bir sorumluluk üstlendi. 5 kıtadan, 26 ülkeden gelen 350 sporcu ile toplamda 600 kişinin katıldığı dev organizasyonda; alan tahsisi ve kurulumu, sporcu, görevli ve antrenörlerin ulaşım desteği, reklam ve tanıtım çalışmaları, bilişim altyapısı, yemek hizmetleri ve gala yemeği gibi birçok organizasyonel görevi Mersin Büyükşehir üstlendi.

Mersin'in misafirperverliğiyle 350 sporcu aynı çatı altında buluşurken, kent adeta sporun ve dayanışmanın merkezi haline geldi. Uluslararası Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Mersin'in, 2025 Dünya Paralimpik Plaj Oyunları ve 2026 Dünya Gençlik Oyunlarına ev sahipliği yapması oy birliğiyle kabul edildi. Bu önemli karar, Mersin'in güçlü altyapısının, engelli dostu tesislerinin, ulaşım ve konaklama olanaklarının dünya standartlarında olduğunun en somut göstergesi oldu. Mersin Büyükşehir'in sporda eşitlik, kapsayıcılık ve erişilebilirlik vizyonu bir kez daha uluslararası düzeyde takdir topladı.

Programda ayrıca Dünya Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Rudi Van den Abbeele, Başkan Seçer'e kravat hediye ederken Seçer ise Federasyon Başkanı Abbeele ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu'ya iğne oyasının olduğu birer tablo hediye etti.