Almanya'da yaşayan ve aslen İbriktepeli olan Ali Erzin, İstanbul Bağcılar'daki dairesini Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışladı. 'Dünya malı dünyada kalıyor' diyen Erzin, örnek davranışıyla takdir topladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Almanya'da yaşayan ve aslen İbriktepeli olan Ali Erzin, anlamlı bir davranışa imza attı. İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki bir dairesini Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) bağışlayan Erzin, Keşan 2. Noter'de yapılan törenle işlemi resmen tamamladı.

Bağış töreni öncesinde konuşan Ali Erzin, yaşam felsefesini, 'Ölüm hak ve uzakta değil. Efendim dünya malı dünyada kalıyor. Parayı ve evi malı insan mezara götüremiyor. Onun için işte bunları yerleştiriyoruz yerlerine böylece.' sözleriyle özetledi. Erzin, çocuğu olmadığını ve akrabaları arasında da yardıma muhtaç kimse bulunmadığını belirterek, bağış kararını bu nedenle aldığını söyledi.

'TSK'YI GÜÇLENDIRME VAKFINI SEÇTIM'

Erzin sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bunu uygun bir yere bağışlamayı düşündüm. Bağışlanacak birçok yer vardı. Ben Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'nı seçtim. Bu kolay bir şey değildir. Böyle imkânı olanlar benim gibi düşünsünler, hangi vakıflar, hangi kuruluşlar var baksınlar. Onlardan birine bağış yapabilirler.'

Bağışın kendisine büyük bir huzur verdiğini vurgulayan Ali Erzin, 'İstanbul'daki Bağcılar'daki evimi bağışladım. Bu bağıştan dolayı da çok mutluyum' diyerek sözlerini tamamladı.

Erzin'in evini bağışlaması ile ilgili olarak Elmas Erdem ve İbrahim Demirci de kendisine şahitlik yaptı.