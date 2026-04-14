İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli okçusu Dünya Yenihayat, Dünya Kupası'nda takım halinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli okçusu Dünya Yenihayat, Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası birinci ayağında gümüş madalya kazandı.

7-12 Nisan tarihleri arasında Meksika'nın Puebla kentinde gerçekleştirilen organizasyonda İzmirli sporcunun yer aldığı Klasik Yay Kadın Milli Takımı, son 16 turunu statü gereği maç yapmadan geçtikten sonra Hindistan ve Meksika'yı 5-4 mağlup ederek finale yükseldi.

Dünya Yenihayat'ın yanı sıra Elif Berra Gökkır ve Gizem Özkan'dan oluşan milli takım, klasik yay kadınlar takım finalinde Çin'e mağlup olarak organizasyonu ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu Dünya Yenihayat, sezon içerisinde Avrupa Şampiyonaları ve Grand Prix organizasyonlarında da mücadele edecek. Başarılı sporcu ayrıca 5-10 Mayıs tarihlerinde Çin'in Şanghay kentinde düzenlenecek Dünya Kupası ikinci ayak ve 18-24 Mayıs tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nda kürsü mücadelesi verecek.