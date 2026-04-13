Team Petrol Ofisi pilotu Kerem Kazaz ve co-pilotu Corentin Silvestre, Dünya Ralli Şampiyonası'nın Hırvatistan ayağında WRC3 kategorisini üçüncü sırada bitirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nın 9-12 Nisan tarihleri arasında yapılan ikinci yarışında, Team Petrol Ofisi pilotu Kerem Kazaz ve co-pilotu Corentin Silvestre başarılı bir performans sergiledi.

Ekip, yarış boyunca kontrollü bir tempo ile ilerleyerek hata yapmadan finişe ulaşırken, Dünya Gençler Ralli Şampiyonası genel klasmanını 5. sırada tamamladı. Aynı zamanda WRC3 kategorisinde mücadele eden Team Petrol Ofisi, rakiplerinin yaşadığı hataları da iyi değerlendirerek yarışı üçüncü sırada tamamladı ve podyum başarısı gösterdi.

Bu sonuçla birlikte Team Petrol Ofisi, Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki ikinci yarışında WRC3 kategorisinde ilk podyumunu Hırvatistan'da elde etti.

Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nın üçüncü yarışı, 7-10 Mayıs tarihleri arasında Portekiz'de gerçekleştirilecek.