Dünya Doktorları Derneği (DDD), Gazze’deki İsrail saldırılarının sağlık sistemindeki tahribatının geri dönülemez noktaya ulaştığını, insani yardım için bölgede bulunanlara destek olunması gerektiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyaç sahiplerine acil ve uzun dönemli sağlık ve koruma hizmeti sağlama amacıyla kurulan Dünya Doktorları Derneği’nin Kurucu Başkanı Hakan Bilgin, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Gazze’de 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırılarına maruz kalan 2 milyon 300 bin kişiden yaklaşık yüzde 85’inin yerinden edildiğini belirten Bilgin, resmi rakamlara göre 16 binden fazlası çocuk yaklaşık 40 bin kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı. Enkaz altında kalan 10 binden fazla Filistinli bulunduğunu söyleyen Bilgin, bölgenin adeta toplu mezar haline geldiğini bildirdi.

Dünya Doktorları’nın, yaşamla ölüm arasındaki çizginin kaybolduğu Gazze’de, 78 kişilik ekibiyle özveriyle çalıştığını belirten Bilgin, insani yardım çalışanlarının da saldırıların mağduru olduğunu belirtti. Bilgin şunları kaydetti:

“Gazze’deki insani yardım çalışanları için 2024, en ölümcül yıl olarak kayda geçebilir. Zira 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırılarında yaklaşık 300 insani yardım çalışanı hayatını kaybetti. Veriler, Gazze'de son 10 ayda hayatını kaybeden insani yardım çalışanlarının, 2021 ve 2022’de dünya genelinde yaşamını yitiren insani yardım çalışanlarından daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Dünya Doktorları da bu saldırılardan yüksek oranda etkileniyor. Aylardır Gazze’de olan ekip, İsrail bombardımanına ve gıdasızlığa maruz kalıyor. 19 Ağustos İnsani Yardım Günü’nde ‘Yardımcılara Yardım’ çağrısı yapıyoruz.”

Çatışma ve kriz bölgelerinde, zor koşullar altında görev yapan insani yardım çalışanlarına destek vurgusu yapan Bilgin, saldırılara maruz kalan ve buna rağmen canları pahasına yardıma koşan tüm insani yardım çalışanlarına gerekli desteğin sağlanmasının kritik önem taşıdığını belirtti.

Gazze’deki İsrail saldırıları nedeniyle sağlık sistemindeki tahribatının geri dönülemez noktaya ulaştığını anlatan Bilgin, Gazze’deki hastanelerin sadece yüzde 44’ünün kısmen işlevsel durumda olduğunu ve yalnızca 1.400 yatak kapasitesi bulunduğunu belirtti. Bilgin, birinci basamak sağlık tesislerinin yüzde 45’inin, 8 sahra hastanesinin ise sadece 4’ünün tam kapasiteyle çalışabilir durumda olduğunu söyledi.