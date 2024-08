Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kırklareli'yi; Edirne'ye, Tekirdağ'a, İstanbul'a bölünmüş yollar ile bağladıklarını, şu anda 9 milyar 681 milyon lira proje bedeliyle 6 ayrı karayolu projesine devam ettiklerini söyledi.KIRKLARELİ (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırklareli Ak Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, 3 gün önce 14 Ağustos 2001'de Türkiye’nin siyaset ve demokrasi tarihinde yerini alan AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını anımsatarak, "“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ‘bugünden sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ sözleriyle yola çıkan AK Partimiz; her zaman ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ prensibiyle hareket etti, politika ve yatırımlarının merkezine aziz milletimizin ihtiyaç ve taleplerini koydu. 2002 yılında yapılan ilk seçimlerde milletimizin desteğiyle tek başımıza iktidara geldik. 23. yılımıza da umudun, geleceğin ve icraatın adı olarak iktidarda girdik. Bu 23 yıllık süreçte, sosyal alandan ekonomiye, hukuktan dış politikaya, eğitimden sağlığa, savunma sanayiine, ulaşımdan çevre ve şehirciliğe ve üretimden teknolojiye hemen her konuda köklü reformlar gerçekleştirdik, her alanda Türkiye’ye çağ atlattık." dedi.

“TÜRKİYE'’NİN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISINA 276 MİLYAR 385 MİLYON DOLAR YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK”

AK Partililere seslenen Bakan Uraloğlu, sıradan bir partinin mensupları olmadıklarını vurgulayarak, "“Bizim bir davamız var. Bizim millet diye, vatan diye, bayrak diye, hizmet diye bir derdimiz var. Milletimizin yıllarca beklediği, bazılarının hayal bile edemeyeceği dev projeleri tamamlayıp milletimizin hizmetine sunduk. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002 yılından bu yana Türkiye’nin ulaşım ve iletişim altyapısına 276 milyar 385 milyon dolar yatırım gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi, 1915 Çanakkale Köprüleri, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları, Filyos Limanı ve Çamlıca Kulesi gibi dev projeleri birbiri ardına hayata geçirdik"” diye konuştu.

2002 yılında 6 bin 101 kilometreden devralınan bölünmüş yol uzunluğunu, yaklaşık 29 bin 434 kilometreye ulaştırdıklarını anımsatan Uraloğlu, bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayısını 6’dan 77’ye yükselttiklerini belirterek Türkiye’yi Avrupa’nın 6., dünyanın 8. Yüksek Hızlı Tren işletmecisi yaptıklarını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, ülkemizi hızlı trenle buluşturarak 2.251 kilometre hızlı tren ağı inşa ettik.

Havacılıkta çağ atladık. İç hatlardaki aktif havalimanı sayımız 26 iken son olarak 10 Ağustos’ta hizmete açtığımız Çukurova Uluslararası Havalimanıyla 58’e yükselttik. 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 131 ülkede 346 noktaya ulaştık. Ülkemizin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A’yı da daha geçtiğimiz ay içinde uzaya başarıyla fırlattık. Test sürecine başladık.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek vizyonu ile bölünmüş yolları, otoyolları, köprüleri, tünelleri, demiryolları, hava limanları ve uydular gibi nice eseri hayata geçirdiklerini belirten Uraloğlu, Kırklareli’nde de ulaştırma ve altyapı alanında önemli projeler yaptıklarını söyledi.

Bakan Uraloğlu, Trakya Bölgesinin; güçlü karayolu altyapısı, limanları, demiryolu ve havayolu bağlantıları ile Avrupa’yı Asya’ya bağlayan köprü konumunda olduğunu hatırlatarak, “Özellikle Dereköy Sınır Kapısı üzerinden Bulgaristan’a ulaşım sağlaması, Edirne’den İstanbul’a kadar Trakya’yı kat eden otoyol ve devlet yoluna yakınlığı ile de lojistik açıdan büyük önem arz ediyor. Bu nitelikleriyle Kırklareli her gün büyüyor, gelişiyor. Biz de bunun farkındayız ve Kırklareli’nin büyüme hızına ve artan trafik yoğunluğuna bağlı olarak nice yeni proje üretiyor, dev yatırımlar hayata geçiriyoruz. Son 22 yılda Kırklareli’nin ulaşım ve iletişim altyapısına 27 milyar 593 milyon lira yatırım gerçekleştirdi".” dedi.

Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla ulaşım süresini 78 dakikadan 45 dakikaya düşüreceklerini kaydetti.