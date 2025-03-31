DSİ Genel Müdürlüğü'nce Ankara'nın içme suyu altyapısı yenileniyor. Çamlıdere Barajı ile İvedik Tesisi arasındaki eski boru hattı, DSİ ve JICA işbirliğiyle çelik borularla değiştirilecek.ANKARA (İGFA) - Ankara’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Çamlıdere Barajı ile İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi arasındaki isale hattının yenilenmesine yönelik önemli bir adım atıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) kredisiyle gerçekleştirilecek proje kapsamında eski boru hattı yerine çelik borulu yeni bir isale hattı inşa edileceği duyuruldu.

Projeye ilişkin yapım sözleşmesi, 28 Mart 2025 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğü’nde imzalandığı bildirildi.