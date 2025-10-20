Drift Otomobil Spor Kulübü tarafından Spor Toto, HT Spor, Reiss Audio ve lastix.com katkılarıyla düzenlenen 2025 Türkiye Drift Şampiyonası ve TOSFED Drift Kupası dördüncü ve son yarışları, 35 sporcunun katılımıyla TOSFED İstanbul Park'ta düzenlendi.

İSTANBUL (İGFA) - Yağışlı havaya rağmen tribünleri boş bırakmayan binlerce sporseverin önünde, birbirinden güçlü otomobillerin kapı kapıya mücadeleleri nefesleri kesti.

Yarış sonunda Berfu Tutumlu birinciliği elde ederken, Mevlüt Erbay ikinciliği ve Erol Özteknik de üçüncülüğü elde eden sporcular oldular.

TOSFED Drift Kupası'nda ise Mehmet Yazgan ilk sırayı alırken, Rüzgar Okman ikinci ve Ahmet Bağrıaçık da üçüncü olarak podyuma çıktılar.