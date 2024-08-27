Gölcük Halıdere'de ikamet eden down sendromlu birey Mustafa Erol’un zabıta olma hayali; Gölcük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile kontrole çıkarak gerçek oldu.KOCAELİ (İGFA) - Tek hayali zabıta olmak olan down sendromlu birey Mustafa Erol’a Gölcük Belediyesi ekipleri sürpriz yaptı. Erol’un uzun süredir zabıta olma hayali kurduğunu bilen Halıdere Yeni Mahalle Muhtarı Serpil Şengün, durumu Gölcük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bildirdi. Talep üzerine hemen harekete geçen belediye ekipleri, araç ile Erol’u evinden alarak belediye binasına getirdi. Burada Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret eden Erol, kendisine hediye edilen zabıta üniformasını da giyerek ekiplerle birlikte devriyeye çıktı.

DENETİMDEN GEÇEN ESNAFA ÇİÇEK VERDİ

Zabıta aracına binerek eline aldığı telsiz ile birlikte denetime çıkan Mustafa Erol, Gölcüklü esnaflar tarafından da tebessümle karşılandı. Elinde çiçekler ile esnafları denetleyen Erol, zabıta ekipleri ve esnaflar ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Hayallerini gerçekleştiren Erol, kendisiyle yakından ilgilenen Gölcük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

MUSTAFA’NIN MUTLULUĞU GÖLCÜK’ÜN MUTLULUĞU OLDU

Gölcük’teki her vatandaşın kendileri için değerli olduğunu söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Kardeşimizin; duyduğu heyecan ve mutluluk; tüm mesai arkadaşlarımızı da çok sevindirdi” dedi.