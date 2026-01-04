DOSABSİAD Başkanı Onur Kutlualp, 2025 yılı faaliyetlerini değerlendirerek 2026 hedeflerini açıkladı. Yapay zekâ, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir büyüme yeni dönemin öncelikleri arasında yer aldı.

BURSA (İGFA) - Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kutlualp, göreve geldikleri 2025 yılını değerlendirerek derneğin 2026 yol haritasını kamuoyuyla paylaştı.

Küresel ekonomik zorluklara rağmen sanayide üretim çarklarının dönmeye devam ettiğini belirten Kutlualp, DOSABSİAD'ın üyelerini geleceğe hazırlayan çalışmalara ağırlık verdiğini söyledi.

Tekstilden otomotive, kimyadan gıdaya kadar birçok sektörde faaliyet gösteren ve yaklaşık 600 firmayı bünyesinde barındıran DOSABSİAD'ın; 5,5 milyar dolarlık ihracat hacmi ve 55 bin kişilik istihdam kapasitesiyle Türkiye ekonomisine stratejik katkı sunduğunu vurgulayan Kutlualp, 2025 yılı boyunca sanayide yapay zekâ uygulamaları, yeşil dönüşüm, finansman yönetimi ve tüketici trendleri başlıklarında yoğun çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Üyelerin değişen koşullara hızlı uyum sağlaması için eğitimler, bilgilendirme toplantıları ve sektör buluşmaları düzenlediklerini belirten Kutlualp, DOSAB ile iş birliğini de güçlendirdiklerini kaydederek, 'DOSAB komitelerinde yönetim kurulu üyelerimizin aktif katılımıyla tam bir eşgüdüm sağladık' dedi. Yapay zekânın üretimde yeni bir dönemi başlattığını vurgulayan Kutlualp, WGSN ve AIT iş birlikleriyle düzenlenen eğitimlerde, tüketici trendlerinden desen tasarımına ve üretim bandına kadar yapay zekânın sunduğu avantajların sanayicilere aktarıldığını söyledi.

Finansman ve Ar-Ge alanında da önemli adımlar attıklarını belirten Kutlualp, BUTEKOM ziyaretleriyle inovasyon süreçlerini desteklediklerini, Türk Eximbank ile yapılan buluşmalarla ihracat finansmanı ve alacak sigortası konularında üyelere rehberlik ettiklerini ifade etti. Derneğin sosyal yönüne de dikkat çeken Kutlualp, geleneksel futbol turnuvası, çalışanlara yönelik seminerler ve sağlık protokolleriyle DOSABSİAD'ın büyük bir aile olduğunu ortaya koyduklarını dile getirdi.

2026 vizyonunu 'Bilgi Odaklı Üretim ve Sürdürülebilir Büyüme' temasıyla şekillendirdiklerini belirten Kutlualp, yeni dönemde veriye dayalı karar alma kültürünü yaygınlaştıracaklarını söyledi. Yeşil dönüşüm, enerji verimliliği, karbon ayak izi, yapay zekâ ve dijitalleşme alanlarında daha derinlikli programlar planladıklarını ifade eden Kutlualp, finansmana erişim ve ihracatın sürdürülebilirliği konusunda da kurumlar arası iş birliklerini artıracaklarını kaydetti.

Kutlualp, 'DOSABSİAD çatısı altında güçlü bir bilgi ve iş birliği ağı var. 2026'da ortak aklı büyüten, üyeler arası etkileşimi artıran ve sahaya dokunan bir takvimle ilerleyeceğiz' diyerek sözlerini tamamladı.