Türkiye'nin köklü içecek üreticilerinden Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Planlanan halka arz ile Şirketin halka açıklık oranının yüzde 20,11 seviyesine ulaşması bekleniyor. Meysu'nun talep toplama tarihleri 5-6-7 Ocak 2026 olarak belirlendi. Şirketin halka arzına, konsorsiyum lideri olarak Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık ediyor.

KAYSERİ (İGFA) - Uzun yıllara dayanan üretim tecrübesi, entegre üretim yapısı ve geniş ürün portföyüyle sektörde güçlü bir konuma sahip olan Meysu'nun halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı. Şirket paylarının halka arzına ilişkin izahname, SPK onayının ardından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.Meysu'nun halka arzı, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek. Halka arz süreci, Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla yürütülecek. Halka arzda sabit fiyatla talep toplama yöntemi ve en iyi gayret aracılığı modeli uygulanacak.

Talep toplama tarihleri 5-6-7 Ocak 2026 olarak belirlenen halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 7,50 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunulacak.Halka arz kapsamında, Meysu'nun çıkarılmış sermayesinin 750.000.000 TL'den 870.000.000 TL'ye çıkarılması planlanıyor. Sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek 120.000.000 TL nominal değerli B grubu paylar ile mevcut ortaklardan Gülsan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait 55.000.000 TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 175.000.000 TL nominal değerli B grubu pay halka arz edilecek.

Halka arz edilecek payların %45'i yurt içi bireysel yatırımcılara, %45'i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve %10'u yüksek başvurulu yatırımcılara tahsis edilecek. Buna göre, bir bireysel yatırımcının 250.001 lot ve üzeri pay talebinde bulunması halinde, söz konusu yatırımcı yüksek başvurulu yatırımcı tahsisatından pay alacak.

Bu kapsamda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Meysu Gıda ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Osman Güldüoğlu, 'Hakikaten bizim için önemli tarihi bir gün. İnşallah 5, 6, 7 Ocak'ta talep toplamayla başlayacağız. Biz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya, Kayseri'mize, Türkiye'mize, ekonomimize katkı sağlamaya devam edeceğiz. Biz bu yola çıkarken öncelikli hedefimiz finansal taraftan bir getiri sağlamaktan öte aslında hem şirketin kurumsallaşması hem ailenin kurumsallaşması. Temel hikayemiz bunun üzerine kuruluydu aslında. Bizler bu kurumsallaşma hikayesinde önemli yollar aldık. Halka arz sürecine başladığımız günden bu yana hakikaten inanılmaz bir mesafe katettiğimizi hem görüyorum hem yaşıyorum' ifadelerinde bulundu.