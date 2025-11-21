Bursa'da Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) tarafından düzenlenen 'İhracatın Finansmanında Türk Eximbank'ın Kredi ve Sigorta Destekleri' başlıklı bilgilendirme toplantısı, üyelerin yoğun katılımıyla DOSABSİAD Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - İhracatın Türkiye ekonomisinin en kritik büyüme alanlarından biri olduğuna dikkat çeken DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kutlualp, yaptığı değerlendirmede 'Küresel rekabet koşullarının sertleştiği bir dönemde, ihracatçılarımızın hem uygun maliyetli finansmana ulaşması hem de uluslararası riskleri yönetebilmesi büyük önem taşıyor. DOSABSİAD olarak amacımız, üyelerimizin küresel pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmasını sağlamak; üretimden pazarlamaya, finansmandan risk yönetimine kadar her aşamada yanlarında olmak. Bu doğrultuda düzenlediğimiz her etkinliği, bölgemizin ihracat kapasitesine yapılmış bir yatırım olarak görüyoruz.' ifadelerini kullandı.

'FİRMALARIMIZI BİR ÜST LİGE ÇIKARACAK YATIRIMLARI TEŞVİK EDİYORUZ'

Sunumunda KOBİ'lerin ihracata hazırlanma sürecine yönelik finansman programlarını anlatan Türk Eximbank Pazarlama Direktörü Mehmet Efkan Bingöl, 'KOBİ İhracata Hazırlık Kredisi, ihracata yönelen ya da ihracata başlamış KOBİ'lerimizin üretim öncesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiş bir destek mekanizmasıdır. Yeni pazarlara açılmak, kalite yatırımı yapmak ya da ihracat altyapısını güçlendirmek isteyen firmalarımıza uygun maliyetli finansman sağlıyoruz' ifadelerini kullandı.

Uzun vadeli ihracat finansmanına yönelik ürünlere de değinen Bingöl 'Özellikli İhracat Kredisi yüksek katma değerli ürün üreten, yeni pazarlara açılmak isteyen veya uzun vadeli satış koşullarına ihtiyaç duyan firmalarımız için proje bazlı bir modeldir. Bu programla sadece mevcut ihracatı desteklemekle kalmıyor; firmalarımızın bir üst lige çıkmasına imkân sağlayacak yatırımları da teşvik ediyoruz.' diye konuştu.

Etkinlik, kredi mekanizmalarının ardından Eximbank'ın sigorta uygulamalarına dair bilgilendirmeyle devam etti. Bu kapsamda söz alan Marmara Bölge Sigorta Pazarlama ve Koordinasyon Müdürü İbrahim Görmüş, pandemi sürecinden sonra ihracatçıların tahsilat risklerinin giderek önem kazandığını vurgulayarak 'İhracatçılarımızın artık yalnızca fiyat ve kaliteyle rekabet etmesi yeterli değil; küresel risklerin doğru yönetilmesi de büyük önem taşıyor. Eximbank Alacak Sigortası ile firmalarımızın yurtdışı alıcılarından doğan vadeli alacaklarını ticari ve politik risklere karşı güvence altına alıyoruz. Bu sayede daha uzun vadeli satış yapabilme, yeni pazarlara güvenle açılabilme ve sigorta poliçesinin finansman kuruluşlarına teminat olarak sunulabilmesi gibi önemli avantajlar sağlanıyor. Ayrıca faiz hassasiyeti olan firmalar için Katılım Esaslı Alacak Sigortası gibi alternatif modellerle esnek çözümler üretiyoruz.' ifadelerini kullandı

'KREDİ VE SİGORTA ÇÖZÜMLERİMİZLE BURSA SANAYİSİNİN YANINDAYIZ'

Türk Eximbank Bursa Şube Müdürü Aydın Güngör de Eximbank'ın Bursa sanayisiyle yakın iş birliğine vurgu yaptı. Kurum olarak temel önceliklerinin ihracatçı firmalarımızın uluslararası pazarlarda daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını sağlamak olduğunu söyleyen Güngör 'Hem kredi hem sigorta tarafında sunduğumuz tüm çözümlerle firmalarımızın yurt dışı operasyonlarını daha güvenli, daha erişilebilir ve daha yönetilebilir hale getiriyoruz. Bursa, üretim gücüyle Türkiye ihracatının lokomotif şehirlerinden biri ve biz de bu potansiyeli daha da yukarı taşımak adına işletmelerimizin her adımda yanında olmaya devam edeceğiz.' dedi.

Katılımcı firmalar, toplantının sonunda kredi limit süreçleri, sigorta başvuru kriterleri, teminat yapıları ve ülke risk analizleri gibi konularda detaylı sorular yöneltti. Üç Eximbank yetkilisi de sahadan gelen tüm soruları yanıtlayarak ihracatçılara uygulamaya dönük önemli açıklamalarda bulundu.