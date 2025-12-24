DOSABSİAD'ın düzenlediği ekonomi toplantısında 2026 beklentileri değerlendirildi. Başkan Onur Kutlualp Türkiye ekonomisinin yeni bir denge arayışında olduğunu vurgularken, Ekonomi Danışmanı Doç. Dr. Filiz Eryılmaz yatırımcılara dolar uyarısında bulundu.

BURSA (İGFA) - Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD), iş dünyasının 2026 yılına ilişkin yol haritasını değerlendirmek amacıyla 'Türkiye Ekonomisinde Beklentiler ve Yatırım Dünyasında Son Trendler' başlıklı bir toplantı düzenledi. DOSABSİAD Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa üyeler yoğun ilgi gösterdi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kutlualp, küresel belirsizlikler, jeopolitik riskler ve sıkı para politikalarının Türkiye ekonomisini yeni bir denge arayışına yönelttiğini söyledi. İş dünyası için beklentileri doğru yönetmenin kritik bir döneme girildiğini vurgulayan Kutlualp, sanayicilerin orta ve uzun vadeyi sağlıklı okuyarak riskleri ve fırsatları doğru analiz etmesi gerektiğini ifade etti. Kutlualp, DOSABSİAD'ın temel hedefinin üyelerin karar alma süreçlerini güçlendirecek öngörüleri paylaşmak olduğunu belirtti.

ENFLASYON VE FAİZDE GERİLEME BEKLENTİSİ

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan DOSABSİAD Ekonomi Danışmanı ve Bursa Uludağ Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, 2026 yılına ilişkin makroekonomik beklentileri katılımcılarla paylaştı. Olağanüstü bir ekonomik gelişme yaşanmaması halinde 2026 yılında enflasyonda belirgin bir düşüş beklediklerini ifade eden Eryılmaz, Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine girdiğini ve önümüzdeki dönemde kademeli indirimlerle piyasaların bir miktar rahatlayacağını söyledi.

'DOLARI GÜVENLİ LİMAN OLARAK GÖRMEYİN'

Yatırım trendlerine ilişkin önemli uyarılarda bulunan Doç. Dr. Eryılmaz, 2026 yılında varlık dağılımlarında strateji değişikliğine gidilmesi gerektiğini belirtti. Döviz kurunda istikrarın mevcut ekonomik program açısından kritik olduğuna dikkat çeken Eryılmaz, '2026'da doları artık bir korunma aracı olarak görmemek gerekiyor. Euro/Dolar paritesinde yukarı yönlü hareket beklentimiz var. Bu nedenle Euro'nun döviz sepetindeki ağırlığı artabilir. Ancak en önemli güvenli liman yine altın olmaya devam edecek. Yılın ikinci yarısında makroihtiyati tedbirlerin gevşemesiyle piyasalarda farklı bir dinamizm görebiliriz.' diye konuştu.

Toplantı, sanayicilerin ve iş insanlarının sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.