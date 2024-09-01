Yayla-Keşan Karayolu’nda tatilcilerin dönüş yapması nedeniyle yolda büyük bir yoğunluk yaşanıyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Söz konusu bölgede zaman zaman araç kuyrukları 3-4 kilometreyi buldu.

İstanbul ve çevre illere gidecek sürücülerin daha fazla yoğunluğa kalmamaları için erken dönüş yapmasından dolayı yoğunluğun yaşandığı belirtilirken, bir okurumuzun yolda çektiği ve sitemize gönderdiği yol yoğunluğu da açık olarak görülüyor.

Yetkililer ise, tatilin sona ermesi dolayısıyla dönüşlerde sürücülerin dikkatli olmaları istendi.