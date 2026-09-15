Vakıfbank'ın Sıfır Atık Vakfı iş birliğiyle hazırlanan paket, işletmelerin yeşil dönüşüm ve kaynak verimliliği yatırımlarına destek sunacak.

İSTANBUL (İGFA) - VakıfBank, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamak amacıyla yeni bir finansman adımı attı. Banka, Sıfır Atık Vakfı iş birliğiyle geliştirdiği Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Finansman Paketini düzenlenen basın toplantısıyla tanıttı. Paket kapsamında, üretim ve iş süreçlerini döngüsel ekonomi anlayışına uyarlamak isteyen işletmelere yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçları için farklı finansman seçenekleri sunulacak. Kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun azaltılması ve geri kazanılabilir malzemelerin yeniden ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

İLK FAZDA 10 MİLYAR TL HEDEFİ

VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, paketin Kalkınma Odaklı Değer Bankacılığı stratejisinin önemli bir parçası olduğunu belirterek, dönüşüm yatırımlarını desteklemeyi önemsediklerini söyledi. Arslan, ilk fazda 500'ün üzerinde kurum ve projeye ulaşarak 10 milyar TL finansman sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca 2026'nın ilk yarısında uluslararası piyasalardan 7,1 milyar dolar yeni kaynak sağlandığını, sürdürülebilir finansmanın toplam uluslararası finansman içindeki payının yüzde 38 seviyesine çıktığını aktardı.

Paketle birlikte; geri dönüştürülmüş girdi kullanımını artıran yatırımlar, kaynak verimliliği projeleri, yeniden kullanım ve kiralama temelli iş modelleri, atık lojistiği, geri kazanım ve yeniden üretim yatırımları desteklenecek.

Finansman kapsamında yatırım kredilerinde 50 milyon TL'ye kadar, 60 aya varan vade, büyük ölçekli proje finansmanında 120 aya varan vade, işletme sermayesinde 10 milyon TL'ye kadar, 24 aya varan finansman imkânı sunulacak.

Ayrıca 3 milyar TL'lik KGF kefalet desteği ile özellikle KOBİ'lerin döngüsel dönüşüm yatırımlarına erişiminin kolaylaştırılması planlanıyor.

SIFIR ATIK VAKFI: 'DAHA AZ KAYNAKLA DAHA FAZLA DEĞER ÜRETMEK'

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, sıfır atığın yalnızca çevre politikası olmadığını, aynı zamanda ekonomik bir dönüşüm modeli sunduğunu vurguladı. Başkan Ağırbaş, finans sektörünün bu süreçte yalnızca kaynak sağlayan değil, dönüşümü yönlendiren stratejik bir aktör olduğunu belirterek, yüksek ilk yatırım maliyetleri ve uzun geri dönüş sürelerinin en önemli engeller arasında yer aldığını ifade etti.