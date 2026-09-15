Ticaret Bakanlığı, otomobillere yönelik düzenlemeler hakkında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Panel Raporu üzerinden yapılan değerlendirmelere yanıt verdi. Bakanlık, raporun Türkiye açısından herhangi bir tazminat, mali borç veya vergi kaybı doğurmadığını, raporun henüz kesinleşmiş nihai bir karar olmadığını açıkladı.

ANKARA (İGFA)- Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin otomotiv düzenlemelerine ilişkin DTÖ Panel Raporu hakkında kamuoyuna yansıyan bazı değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, söz konusu Panel Raporu'nun DTÖ tarafından 28 Temmuz 2026'da yayımlandığı, Türkiye ve Çin tarafından rapora ilişkin değerlendirmelerin daha önce kamuoyuyla paylaşıldığı hatırlatıldı.

'PANEL, TEDBİRLERİMİZİN ÖNEMLİ BÖLÜMÜNÜ MAKUL BULDU'

Bakanlık, Panel'in Türkiye'nin uygulamalarını sağlık, çevre ve tüketicinin korunmasına ilişkin hükümler çerçevesinde makul olarak değerlendirdiğini ve panele taşınan tedbirlerin önemli bir bölümü hakkında Türkiye lehine değerlendirme ve yorumlara yer verdiğini belirtti. Bununla birlikte Türkiye'nin, özellikle 4 Mart 2023'ten itibaren elektrikli araçlarda uygulanan ilave vergiye ilişkin Panel değerlendirmelerine katılmadığı ifade edildi.

Bakanlık, yerli otomotiv sanayisini haksız rekabete karşı korumayı ve tüketici güvenliği ile refahını gözetmeyi amaçlayan bazı tedbirlere yönelik Panel değerlendirmelerinin de Türkiye tarafından paylaşılmadığını bildirdi.

PANEL RAPORU HENÜZ KESİNLEŞMİŞ DEĞİL

Açıklamada, DTÖ hukuk sistemi kapsamında Panel Raporu'nun kabul edilerek kesinleşmiş nihai bir karar olmadığı vurgulandı. Türkiye'nin temyiz hakkının bulunduğu belirtilirken, hukuken isabetli bulunmayan hususlara ilişkin gerekli hukuki gözden geçirme süreçlerinin işletildiği kaydedildi.

Taraflar arasındaki istişarelerin de devam ettiği ifade edilen açıklamada, Panel Raporu'nun katılınmayan bölümleri için temyize başvuru sürelerinin karşılıklı mutabakatla uzatılmasının değerlendirildiği aktarıldı.

'TÜRKİYE'NİN HERHANGİ BİR TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOK'

Bakanlığın açıklamasında özellikle DTÖ Panel Raporu'nun Türkiye açısından herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü veya mali borç doğurduğu yönündeki iddialara yanıt verildi.

DTÖ uyuşmazlık çözüm mekanizması kapsamında panel kararlarının taraflardan birini diğer tarafa otomatik olarak tazminat veya ödeme yapmaya mecbur bırakmadığı belirtilerek, Türkiye açısından tahakkuk etmiş herhangi bir borç, mali yükümlülük veya vergi kaybı bulunmadığı vurgulandı.

YERLİ OTOMOTİV SANAYİSİNE DESTEK SÜRECEK

Ticaret Bakanlığı, milli otomotiv sanayisinin üretim kapasitesinin ve yatırımlarının desteklenmesi ile sektörün haksız ticaret uygulamalarına karşı korunması amacıyla politikaların sürdürüleceğini açıkladı. Bakanlık, Türkiye'nin uluslararası ticaret hukukundan doğan hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli adımların atılacağını ve ekonomik ve ticari menfaatlerin uluslararası platformlarda kararlılıkla savunulmaya devam edileceğini bildirdi.