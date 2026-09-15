RIA sonrasında ulaşılan bu kilometre taşı, birden çok ailenin katkılarıyla gerçekleşen nitelikli yatırımlara yönelik disiplinli yaklaşımı yansıtmaktadır.

GLOBE NEWSWIRE / WASHINGTON (İGFA) - EB5 Capital, Ohio'nun Columbus şehrindeki East Franklinton mahallesinde bulunan, birden çok ailenin desteğiyle gerçekleşen, JF39 - Green House Gravity Apartments isimli 313 dairelik gayrimenkul projesinin büyük oranda tamamlandığını bugün açıkladı. EB5 Capital'ın gerçekleştirdiği tüm projeler arasında 37. sırada yer alan bu proje, 2022 tarihli EB-5 Reform and Integrity Act (RIA - Reform ve Dürüstlük Yasası) yürürlüğe girdiğinden bu yana gerçekleştirilen 10. projeyi temsil etmektedir.

JF39 projesinin temelleri 2023'te atılmış ve inşaat süreci yaklaşık üç yıl sürmüştür. Projede zemin kat seviyesinde 5.200 fit kare (483 metrekare) büyüklüğünde mağaza alanı, 324 güvenli garaj alanı, tam kapsamlı fitness merkezi, bir havuz ve sauna, sıcak ve soğuk dalma küvetleri, terapi odaları ve başka wellness hizmetleri bulunmaktadır.

JF39 projesi, bir nazım imar planının 3. Etabıydı ve Gravity projesinin 1 ve 2. Etaplarında yakalanan ivmeyle inşa edilmiştir. Bu proje Columbus şehrinde yaşayanlar için 1.300'ün üzerinde iş olanağı yaratmış ve East Franklinton mahallesinin yeniden canlanmasına çok büyük katkı sağlamıştır.

EB5 Capital'da Yatırımlar Kıdemli Başkan Vekili olan Patrick Rainey 'Herhangi bir gayrimenkul geliştirme projesinin inşaat sürecinde sorunlar ve zorluklar yaşanabilir, bu da projeyi tamamlamayı ve halka sunmayı önemli bir kilometre taşı hâline getirebilir.' açıklamasında bulundu. 'İlk sakinlerin çoktan binada yaşamaya başlamasından heyecan duyuyoruz ve dairelerin kiralanmaya devam etmesini dört gözle bekliyoruz.'

Bu proje, disiplinli bir ortaklığın meyvesidir. EB5 Capital; sağladıkları sermayeyle bu vizyona hayat veren yatırımcılara, çalışmalarıyla projenin gerçeğe dönüşmesini sağlayan ekibe, karmaşık bir piyasada başarıyla yol alan sponsor ve gayrimenkul geliştirme ortaklarına, yatırımcıların çıkarlarını koruyan göçmenlik hukuku müşavirine ve bağlılıklarıyla başından sonuna kadar bu gayrimenkul projesine destek olan acentelere teşekkürlerini sunuyor.

EB5 Capital hakkında

EB5 Capital, nitelikli yabancı yatırımcılara Amerika Birleşik Devletleri Göçmen Yatırımcı Programı (EB-5 Vize Programı) kapsamında iş yaratan ticari gayrimenkul projelerine yatırım yapma fırsatları sunmaktadır. Merkezi Washington D.C.'de bulunan EB5 Capital, mükemmel sicili ve sektördeki liderliğiyle 79 ülkeden yatırımcıların ilgisini çekmeyi başarmıştır. Ülkedeki en eski ve en aktif Bölgesel Merkez operatörlerinden biri olan şirket, 50 adet EB-5 projesinde 1,8 milyar dolardan (USD) fazla yabancı sermaye toplamıştır. Yatırımcılarımızın fonlarının %100'ü, projelerimize aktarılmadan önce Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC - Federal Mevduat Sigorta Kurumu) tarafından korunmaktadır.

Daha fazla bilgi için lütfen www.eb5capital.com adresini ziyaret edin.