Bornova Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Büyükpark'ta çevre yürüyüşü, geri dönüşüm defilesi, ödül törenleri, atölyeler ve paneller içeren kapsamlı bir şenlik düzenledi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocuklara daha yeşil ve sürdürülebilir bir Bornova bırakma sözü verdi.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, daha temiz ve sürdürülebilir bir dünya hedefiyle 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde muhteşem bir şenliğe ev sahipliği yaptı. Büyükpark'ta gün boyu süren 'Dünya Çevre Günü Şenliği', çevre dostu etkinlikler, eğitici atölyeler ve renkli gösterilerle her yaştan Bornovalıyı bir araya getirdi. Saat 10.00'da başlayan ve 17.00'ye kadar kesintisiz devam eden programda, çevre bilinci Bornova'nın kalbinden tüm kente yayıldı.

Çocukların geri dönüşüm defilesi hayran bıraktı

Şenlik coşkusu, sabah saatlerinde öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen coşkulu 'Çevre Yürüyüşü' ile başladı. Yürüyüşün ardından etkinlik alanına geçen anaokulu öğrencileri, podyuma çıktı. Atık malzemelerden tasarlanan kıyafetlerle gerçekleştirilen 'Geri Dönüşüm Kıyafetleri Defilesi', izleyicilerden büyük alkış topladı.

Başkan Eşki: 'Geleceğe sözümüz çevreye yatırımdır'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çevre yatırımlarının ve farkındalık çalışmalarının önemine dikkat çekti. Başkan Eşki, 'Bugün burada sadece bir kutlama yapmıyoruz; geleceğe, çocuklarımıza nefes alabilecekleri yeşil bir Bornova bırakmanın sözünü tazeliyoruz. 'Geleceğe nefes, Bornova'ya yeşil bir şenlik' diyerek çıktığımız bu yolda, geri dönüşümden sanata, tiyatrodan panellere kadar her alanda çevre bilincini aşılıyoruz. Bornova'yı daha temiz, daha yeşil ve sürdürülebilir bir kent kılmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.' diye konuştu.

En güzel balkon ve bahçeler ödüllendirildi

Açılış konuşmalarından hemen sonra düzenlenen ödül töreninde, Bornova'yı güzelleştiren çevre dostları sahneye çıktı. İlçe genelinde düzenlenen 'En Güzel Balkon Bahçe Yarışması'nda dereceye giren vatandaşlara ödülleri takdim edildi.

Sanat ve tiyatro doğa için buluştu

Ödül töreninin bitiminde sahnelenen 'Çevre Demişken' temalı parodi tiyatro gösterisi, izleyenleri hem güldürdü hem de çevre kirliliği konusunda düşündürdü. Büyükpark'ı dolduran vatandaşlar, Sibel Edikli'nin kulakların pasını silen piyano dinletisiyle keyifli anlar yaşadı. Ayrıca şenlik alanı, FAH Projesi fotoğrafçılarının hazırladığı göz alıcı 'Antroposen Hikayeler Sergisi'ne de ev sahipliği yaptı.

Atölyeler ve büyük çevre paneli

'Çevre Temalı Atölyeler ve Etkinlikler' özellikle çocukların ve gençlerin ilgi odağı oldu. Geri dönüşüm atölyelerinden çevre odaklı uygulamalara kadar pek çok eğitici stant kuruldu.

Şenlik kapsamında yazar Buket Uzuner, siyaset bilimci Ömer Madra ve FAH Projesi fotoğrafçılarının katıldığı 'Dünya Çevre Günü Paneli' gerçekleştirildi. Panelde iklim krizi ve çevre sorunları masaya yatırıldı.