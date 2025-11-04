Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) öğrencileri, TRT tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen 'Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda önemli bir başarıya imza attı. Görsel Yayıncılık ve Animasyon kategorisinde ikincilik ödülünü kazanan Deniz Tunçdibek ve Başak Bali, tebrik belgelerini DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz'ın elinden aldı.

İZMİR (İGFA) - 2015 yılından bu yana iletişim alanında genç yetenekleri teşvik etmek amacıyla TRT tarafından düzenlenen 'Geleceğin İletişimcileri Yarışması'na, bu yıl DEÜ öğrencileri damga vurdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü öğrencileri Deniz Tunçdibek ve Başak Bali, danışmanları Dr. Öğr. Üyesi Memet Ali Zeren rehberliğinde hazırladıkları 'Wing It! (Uç Gitsin!)' adlı bitirme projeleriyle Animasyon Dalı İkincilik Ödülü kazandı.

Başarının ardından GSF Dekan Vekili Prof. Dr. Serdar Aybek, Bölüm Başkanı Doç. Dr. Çağdaş Ülgen, proje danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Memet Ali Zeren ve ödül sahibi öğrenciler, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Rektör Yılmaz, öğrencilere başarı belgelerini takdim ederek tebriklerini iletti.

'SOSYAL BİLİMLER, İSTİKAMETİMİZİ BELİRLEYEN ALAN'

Üniversitenin başarısının sadece sağlık ve mühendislik alanlarıyla sınırlı olmadığını belirten Rektör Yılmaz, sosyal alanlardaki köklü birikimin bir kez daha verimli bir şekilde yansıtıldığını belirterek, üniversitenin böylesine önemli platformlarda öğrenciler tarafından temsil edilmesinin haklı gururunu yaşadıkların ısöyledi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Serdar Aybek ise Fakültenin köklü geleneğine vurgu yaptı. 'Öğrencilerimizin farklı alanlarda elde ettiği bu başarılar, fakültemizde verilen eğitimin niteliğini ve yenilikçi üretim ortamını bir kez daha ortaya koymuştur' diyen Prof. Dr. Aybek, 'Fakültemiz yalnızca teorik bilgiyle değil aynı zamanda öğrencilerin sahada deneyim kazandığı, üretim süreçlerinde aktif rol aldığı bir eğitim modeliyle yıllarca ülkemize öncülük etmiştir. TRT gibi ulusal düzeyde saygın bir kuruluşun düzenlediği yarışmada elde edilen bu ödül, öğrencilerimizin mesleki donanımını ve yenilikçi potansiyelini kanıtlar niteliktedir. Tüm öğrencilerimizi ve onlara rehberlik eden hocalarımızı gönülden kutluyor, başarılarının gelecekteki profesyonel yaşamlarında da artarak devam edeceğine inanıyorum' diye konuştu.