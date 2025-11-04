T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve TRT Sinema desteğiyle çekilen Şeyhmus Altun'un ilk uzun metraj filmi 'Aldığımız Nefes', 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

İSTANBUL (İGFA) - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve TRT Sinema desteğiyle çekilen Şeyhmus Altun'un ilk uzun metraj filmi 'Aldığımız Nefes'in başrolünde genç oyuncu Defne Zeynep Enci yer alırken, Türkiye- Danimarka ortak yapımı filmde genç oyuncuya, usta oyunculardan Hakan Karsak, Sacide Taşaner ile genç yeteneklerden Rüzgar Usta, Aras Kavak, Deniz Kavak eşlik ediyor.

Film, kimya fabrikası patlamasıyla sarsılan küçük bir kasabada, hayatı bir anda altüst olan on yaşındaki Esma'nın gözünden bir felaketin ardından ayakta kalma çabasını anlatıyor. Erken yaşta büyümek zorunda kalan Esma'nın hikayesi, yok sayılmaya, reddetmeye ve umuda tutunmaya dair zarif ve güçlü bir portre çiziyor.

Yönetmenliğini Şeyhmus Altun'un, görüntü yönetmenliğini Cevahir Şahin'in kurgusunu Evren Lus'un, sanat yönetmenliğini Sevi Sevgi'nin üstlendiği filmin yapımcılığını ise Fevziye Hazal Yazan üstleniyor. Ödül töreninde konuşan Yazan; 'Başka ülkelerde gösterildi ama Türkiye'de ilk festivalimiz. Kendi ülkemizde anlaşılmak çok önemli' sözleriyle ödülünü aldı.