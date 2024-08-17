6 Şubat Asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli depremleri ile büyük yıkım yaşayan Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde İmar planı onaylandı.

MALATYA (İGFA) - Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, göreve gelir gelmez 7/24 ilçenin imar planı için ekipleri ile canla başla çalıştıklarını ve Doğanşehir imar planının onaylandığını belirtti.

Başkan Bayram sözlerine şöyle devam etti, “ 6 Şubat Asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin Doğanşehir ilçemizde verdiği maddi ve manevi yaraların sarılmasında ve Doğanşehir İlçe merkezimizin imar planlarının onaylanmasında emeği geçen başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve tüm ekip arkadaşlarına, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Sami Er'e ve İmar ve Şehircilik Daire Başkanı ile tüm personeline, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekibine teşekkür ederim. Doğanşehir ilçe merkezinin İmar planlarının onaylanması ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi uygulanmasına başlanılacağını tüm kamuoyumuzun bilgisine sunarım.”

BAYRAM; “REZERV ALANINA YAPILACAK BİNALARIN TEMELLERİ ATILACAK”

Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, İlçe için çalışmaya devam edeceklerini ve Doğanşehir’i en kısa zamanda ayağa kaldırmak için çalışacaklarını belirtti.

Başkan Bayram; “ İmar planımızın onaylanması ile devam edecek süreci en kısa zamanda hemşehrilerimiz için çözeceğiz. İmar planımızın onaylanması hemen inşaat izni vereceğimiz anlamına gelmiyor sırada parselizasyon çalışmaları var. Yani planlı saha içerisinde kalan bütün parseller uygulama görerek alanları ve grafik olarak şekilleri değişecek depremin oluşturduğu kadastral kayıklık giderilecek parseller yapılaşmaya uygun hale gelecek. Bakanlığın onayı ve yönetmesi ile parselizasyon çalışmalarını da Büyükşehir Belediyemiz yapacak. Çok kısa bir zaman diliminde yeni tapular dağıtılacak inşallah, ayrıca rezerv alanında kalan yerlerle ilgili de Sayın Bakanımız gerekli talimatları verdi. Kentsel dönüşüm Daire Başkanımız ve teknik ekibi ile istişareler edildi, kısa zamanda rezerv alanına yapılacak binaların temelleri atılacak İlçemize hayırlı olsun.” Dedi.