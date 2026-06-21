Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kene ve kahverengi kokarcaya karşı biyolojik mücadele kapsamında 2026 yılı içinde 51 bin keklik ve sülünün doğal yaşam alanlarıyla buluşturulacağını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, doğadaki ekolojik dengenin korunmasına yönelik yürütülen biyolojik mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yumaklı, kene ve kahverengi kokarca gibi zararlılarla mücadelede kimyasal yöntemlerin yanı sıra doğal dengeyi destekleyen uygulamalara da önem verdiklerini belirterek, bu kapsamda doğanın önemli unsurlarından olan keklik ve sülünlerin ekosistemdeki rolüne dikkat çekti. 2026 yılı içerisinde toplam 51 bin keklik ve sülünün ait oldukları doğal yaşam alanlarına salınacağını duyuran Bakan Yumaklı, çalışmaların, uzman ekiplerin koordinasyonunda Türkiye'nin farklı bölgelerinde sürdürüleceğini ifade ederek, hedefin ekosistemi güçlendirmek ve doğal mücadele mekanizmalarını desteklemek olduğunu belirtti.

????️ Doğamızı kendi dengesi içinde koruyor, kene ve kahverengi kokarcaya karşı doğal mücadelemizi, doğanın kahramanları olan keklik ve sülünlerimizle sürdürüyoruz.



????️ Bu güçlü biyolojik mücadele kapsamında, 2026 yılı içerisinde tam 51 bin keklik ve sülünü ait oldukları doğal yaşam: pic.twitter.com/sHgazBjI2l — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) June 21, 2026

Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalarla, yaban hayatının korunması ve biyolojik çeşitliliğin artırılması amaçlanırken, keklik ve sülünlerin zararlı türlerle mücadelede doğanın doğal denge unsurları olarak kullanılması hedefleniyor.