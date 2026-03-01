İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yayılan 'savaş başlayacak, hazırlık yapın' şeklindeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yetkililer, kamuoyunu paniğe sevk etmeye yönelik içeriklere karşı adli sürecin sürdüğünü bildirdi.

ANKARA (İGFA) - Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında dolaşıma sokulan ve Türkiye'de savaş başlayacağı iddiasıyla vatandaşların çeşitli hazırlıklar yapması gerektiğini öne süren paylaşımların dezenformasyon içerdiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, Türkiye'nin güvenlik ve savunma süreçlerinin ilgili kurumların koordinasyonunda etkin bir şekilde yürütüldüğü vurgulanarak, kamuoyunda endişe ve paniğe yol açacak herhangi bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi.

Toplumu korku ve kaosa sürüklemeyi amaçlayan hesaplara yönelik adli süreçlerin kararlılıkla devam ettiği kaydedilen açıklamada, vatandaşlardan yalnızca resmi kaynaklardan yapılan duyuruları dikkate almaları ve asılsız iddialara itibar etmemeleri istendi.