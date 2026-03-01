Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre kuzey, iç ve doğu bölgelerde yağışlı hava etkili olurken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi sürüyor. Sabah ve gece saatlerinde ise buzlanma ve sis ulaşımı olumsuz etkileyebilir.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Mart ayın ilk hava tahmi raporunu yayımladı.

Buna göre Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkisine giriyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar görülecek. Ayrıca Amasya, Tokat, Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Erzincan çevrelerinde de kar yağışı etkili olacak. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.

Tahminlere göre sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Sis ve pus da özellikle sürücüler için görüş mesafesini düşürebilir.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kar örtüsüne sahip alanlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Uzmanlar, bölgede yaşayan vatandaşların ve dağlık alanlara çıkacakların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.