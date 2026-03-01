Kültürpark'taki 2 No'lu Hol'ün çatısında yürütülen onarım çalışması sırasında düşerek hayatını kaybeden Anıl Kazım Göçmenli için İzmir Büyükşehir Belediyesi taziye mesajı yayımladı. Belediye, iş güvenliği kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle yüklenici firmaya iki kez iş durdurma kararı verildiğini açıkladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark'ta bulunan 2 ve 4 No'lu hollerde yürütülen çatı su yalıtım çalışmaları sırasında meydana gelen iş kazasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, onarım yapılan alandan düşerek yaşamını yitiren Anıl Kazım Göçmenli için derin üzüntü duyulduğu ifade edildi.

Belediye, çalışmalara ilişkin yer tesliminin 27 Ocak'ta yapıldığını, 5 Şubat'ta ise 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alınması ve güvenlik önlemleri sağlanmadan çalışmalara başlanmaması yönünde yüklenici firmaya resmi bildirimde bulunulduğunu duyurdu. 9 Şubat'ta yapılan denetimde iş sahasında baret, yaşam halatı ve emniyet kemeri gibi kişisel koruyucu donanımların mevcut olduğu ancak işçiler tarafından kullanılmadığının tespit edildiği, bu nedenle çalışmaların durdurulduğu belirtildi. 19 Şubat'ta yapılan ikinci denetimde de benzer eksikliklerin sürmesi üzerine işin yeniden durdurulduğu kaydedildi.

24 Şubat'ta yüklenici firmaya, yüksekte çalışma nedeniyle düşme riski bulunduğu hatırlatılarak, araç, yaya ve işçi güvenliği için tüm önlemlerin eksiksiz alınması gerektiği yönünde bir kez daha bildirim yapıldığı açıklandı.

Belediye açıklamasında, iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmeyen yüklenici firma hakkında hukuki sürecin yakından takip edileceği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sürece doğrudan müdahil olacağı vurgulandı. 'Hiçbir ihmalin üzeri örtülmeyecek' denilen açıklamada, sorumluların tespiti ve gerekli yaptırımların uygulanması için tüm adımların atılacağı ifade edildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın acılı aileye başsağlığı dileklerini ilettiği, belediye yöneticilerinin cenazeye katıldığı ve Başkan Tugay'ın aileyi ziyaret edeceği de kamuoyuyla paylaşıldı.