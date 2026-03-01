Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile birlikte AK Parti Kayseri Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Başkan Büyükkılıç, Bakan Fidan'a Kayseri'ye teşriflerinden dolayı teşekkür ederken Fidan ise Büyükkılıç'ın hizmetlerinden övgüyle söz ederek, 'Başkanımızın ortaya koyduğu vizyon, hizmet her türlü takdirin üstünde' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kayseri Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na Başkan Büyükkılıç, Bakan Fidan ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar'ın yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekillileri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, S. Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, ilçe belediye başkanları, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ile teşkilat mensupları katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, salonda günlerde sosyal medyada popüler olan Celal Karatüre'nin 'Kabe'de Hacılar' ilahisiyle karşılandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda teşkilat mensuplarına hitap etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin 16 ilçesinden gelerek salonu dolduran teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Büyükkılıç, Bakan Fidan'a Kayseri'ye teşriflerinden dolayı teşekkür ederek, 'Çok değerli Dışişleri Bakanımızın onurlu, kararlı, cesur ve deneyimli, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, yüz akımız çalışmalarından dolayı takdir ediyor, dualar ediyor, teşekkür ediyoruz. Yerli ve milli, şahsiyetli dış politikanın en güzel temsilciliğini yapmak suretiyle adeta dünyada huzurun sağlanmasına, Sayın Cumhurbaşkanımızla ele ele vererek, bu çalışmaları yapan bu güzel ekibe huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyoruz. Alnımız ak, başımız dik elhamdülillah' diye konuştu.

Düzenlenen toplantıdan dolayı AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan'a teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, birlik beraberlik vurgusu yaptı ve ayrıştırmadan, ötekileştirmeden 16 ilçede hizmetten hizmete koştuklarını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da sıcak karşılamaları ve samimi misafirperverliklerinden dolayı Kayserililere teşekkür ederek, 'Aziz Kayserililer beni bugün bağrınıza bastığınız için size çok teşekkür ediyorum sağ olun, var olun' diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayserililere selamlarını iletti.

AK Parti Kayseri Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın bir aile havasında geçtiğini ifade eden Bakan Fidan, 'Bu aile havasının içerisinde bulunmak benim için de ayrıca bir gurur kaynağı. Sizlerle bir araya gelmek, bu enerjiyi, bu bereketi, bu rahmeti, bu birlik, beraberliği burada görmek gerçekten benim için çok özel. Tekrar teşekkür ediyorum il teşkilatına bu organizasyonu yaptığı için' dedi.

Toplantıya katılmadan önce Başkan Büyükkılıç'ın makamında olduklarını hatırlatan Fidan, 'Yıllar içerisinde çeşitli vesilelerle Kayseri'ye gelir giderim. Gerçekten sayın başkanımızın ortaya koyduğu vizyon, hizmet her türlü takdirin üstünde. Hem Ankara'dan verilen destek hem milletvekillerimiz, başta sayın bakanımız olmak üzere, hem il teşkilatı el ele vererek Kayseri'de hiçbir siyasi görüş ayrımı yapmaksızın bütün vatandaşa hizmet götürmenin çok güzel bir örneğini vermiş. Ben bunun için kendilerine çok teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Bu bizim için çok önemli' ifadelerini kullandı.