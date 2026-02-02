Formerra, Evonik'in CARE markalı sağlık ürünlerini ABD ve Kanada'da dağıtacak. Anlaşma, sağlık sektöründe yüksek performanslı poliamid erişimini artırıyor ve tıbbi portföyü güçlendiriyor. MD&M West 2026'da duyurulan bu iş birliği tasarım desteği sağlayacak.

ACCESS Newswire / ROMEOVILLE, ILLINOIS (İGFA) - Performans malzemeleri dağıtımında lider olan Formerra, bugün Evonik'in CARE markalı sağlık sınıfı ürünlerini Formerra'nın tıbbi portföyüne getiren genişletilmiş bir dağıtım anlaşmasını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'yı kapsayan anlaşma, temel sağlık uygulamalarında kullanılan yüksek performanslı poliamidler için yeni erişim noktaları yaratıyor.

Bu genişleme, bu hafta MD&M West 2026'da başlıyor ve her iki şirketin de sağlık pazarını yüksek performanslı malzemeler, duyarlı hizmet ve tedarik sürekliliği ile destekleme taahhüdünü vurguluyor. Ayrıca, şirketlerin Evonik'in VESTAMID® ve TROGAMID® ailelerini Formerra'nın mühendislik malzemeleri serisine tanıtan iki yıllık ortaklığı üzerine inşa ediliyor.

Bu genişleme ile Formerra; sıvı işleme, ilaç dağıtımı, teşhis sistemleri, cerrahi alet parçaları, tıbbi cihaz gövdeleri, kısa süreli vücut teması (< 30 gün) gören bileşenler ve güç, berraklık, kimyasal direnç ve tutarlı işleme gerektiren diğer implante edilemeyen uygulamalar için tasarlanmış Evonik sağlık sınıfı ürünleri destekleyecektir.

Önemli tıbbi sınıf malzemeler şunları içerir:

VESTAMID® Care ML PA12

VESTAMID® Care ME PEBA elastomer

TROGAMID® Care MX mikrokristalin PA

Formerra Kilit Müşteriler Direktörü Steve Harmon, 'Sağlık müşterilerimiz istikrarlı tedarike, dünya standartlarında düzenleyici desteğe ve zorlu koşullar altında performans gösteren malzemelere güveniyor,' dedi. 'Evonik'in sağlık sınıfı ürünleri, tıbbi üreticilerin ihtiyaç duyduğu dayanıklılık, işleme tutarlılığı ve dokümantasyon desteği kombinasyonunu getiriyor. Bu genişleme, yeni nesil cihazlar geliştiren ekiplerin kullanımına sunulan teknik kaynakları ve malzeme hattını güçlendirmemizi sağlıyor.'

Evonik Küresel Tıbbi Cihazlar İş Müdürü Basker Lalgudi, 'Formerra'nın tasarım şirketlerinden bileşik hazırlayıcılara ve tıbbi cihaz OEM'lerine (Orijinal Ekipman Üreticileri) kadar tıp alanındaki tüm tedarik zincirine teknik titizlik ve olağanüstü lojistik ile hizmet verme yeteneği ve endüstriyel alanda zaten kanıtlanmış başarılı gösterimi, CARE markalı Poliamid 12 ürünleriyle yapılan bu genişlemeyi doğal bir adım haline getirdi,' dedi. 'Sağlık konusundaki uzmanlıkları ve odaklanmaları, müşterilerin malzemelerimizi bir dizi kritik uygulamada güvenle seçmelerine ve uygulamalarına yardımcı oluyor.'

Formerra, Evonik'in sağlık CARE markalı malzemelerini ekleyerek, müşterilere düzenleyici yolları, tasarım gereksinimlerini ve uzun vadeli güvenilirliği destekleyen kanıtlanmış bir poliamid çözümleri seti sunacak. Formerra ekibi, OEM'lerin (Orijinal Ekipman Üreticileri) ve kalıpçıların geliştirme döngülerini hızlandırmalarına yardımcı olmak için malzeme seçimi rehberliği, işleme desteği ve bölgesel tedarik zinciri hazırlığı sağlayacak.

Formerra, 3-5 Şubat 2026 tarihlerinde Anaheim, Kaliforniya'daki MD&M West fuarında 2266 numaralı stantta yer alacak.

ÖNEMLİ DETAYLAR:

Formerra, Evonik'in CARE markalı sağlık sınıfı ürünlerini ABD ve Kanada genelinde dağıtacak.

Malzemeler, VESTAMID® L, VESTAMID® E ve TROGAMID® CX ailelerindeki sağlık sınıfı ürünleri ve ayrıca belirlenmiş sürdürülebilir seçenekleri içerir.

Anlaşma, Formerra'nın tıbbi portföyünü güçlendiriyor ve sıvı yönetimi, teşhis, giyilebilir teknolojiler ve cihaz gövdeleri için desteğini genişletiyor.

Formerra, tıbbi müşteriler için uygulama rehberliği, düzenleyici dokümantasyon desteği ve tedarik zinciri sürekliliği sağlayacak.

FORMERRA HAKKINDA

Formerra, dünyanın önde gelen polimer üreticilerini sağlık, tüketici, endüstriyel ve mobilite pazarlarındaki binlerce OEM (Orijinal Ekipman Üreticisi) ve marka sahibiyle buluşturan, mühendislik malzemeleri alanında önde gelen bir distribütördür. Teknik ve ticari uzmanlıkla güçlendirilen şirket; portföy derinliği, tedarik zinciri gücü, sektör bilgisi, hizmet, lider e-ticaret yetenekleri ve yaratıcılığın kendine özgü bir kombinasyonunu sunar. Deneyimli Formerra ekibi, birden fazla endüstrideki müşterilerin ürünleri yeni ve daha iyi yollarla tasarlamasına, seçmesine, işlemesine ve geliştirmesine yardımcı olarak gelişmiş performans, üretkenlik, güvenilirlik ve sürdürülebilirlik sağlar. Daha fazla bilgi edinmek için www.formerra.com adresini ziyaret ediniz.

EVONİK HAKKINDA

Evonik, yenilikçi gücü ve lider teknolojik uzmanlığının birleşimiyle kimyanın sınırlarının ötesine geçiyor. Merkezi Almanya'nın Essen kentinde bulunan küresel kimya şirketi, 100'den fazla ülkede aktiftir ve 2024 yılında 15,2 milyar € satış ve 2,1 milyar € kazanç (düzeltilmiş EBITDA - Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) elde etmiştir. Yaklaşık 32.000 çalışanın ortak motivasyonu: endüstri için bir süper güç olarak müşterilere kişiye özel ürünler ve çözümlerle belirleyici bir rekabet avantajı sağlamak ve böylece insanların hayatlarını iyileştirmektir. Tüm pazarlarda. Her gün. Daha fazla bilgi edinmek için www.evonik.com adresini ziyaret ediniz.

KAYNAK: Formerra