Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Niobe Edebiyat ve Sanat Söyleşileri'nin konuğu, usta oyuncu ve seslendirme sanatçısı Volkan Severcan oldu. Turgutlulu sanatçı, hemşehrileriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel hayatına renk katan Niobe Edebiyat ve Sanat Söyleşileri kapsamında, Türk tiyatro ve sinemasının usta ismi Volkan Severcan'ı ağırladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi'nde gerçekleştirilen etkinliğin moderatörlüğünü şair ve yazar Tuğrul Keskin üstlendi.

Aslen Turgutlulu olduğunu hatırlatan Volkan Severcan, çocukluk ve gençlik yıllarının geçtiği topraklarda sanatseverlerle buluşmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti. Sanat yaşamına başlangıç öyküsünü paylaşan Severcan, usta isimlerden edindiği tecrübelerin kariyerine yön verdiğini belirtti.

Severcan, toplumsal hayattaki kültürel yozlaşmaya karşı sanatın bir kalkan görevi gördüğüne dikkat çekerek; yerel yönetimlerin sanata verdiği desteğin kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin son dönemdeki kültür ve sanat atılımlarının toplumun her kesiminde takdir topladığını belirten usta sanatçı, bu tür etkinliklerin artarak sürmesi gerektiğini söyledi.

GECE PLAKET TAKDİMİ İLE TAÇLANDI

Söyleşinin soru-cevap bölümünde katılımcıların merak ettiği soruları yanıtlayan Severcan, samimiyetiyle büyük alkış topladı. Etkinliğin sonunda Volkan Severcan'a çiçek ve plaket takdim edildi. Programa; Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ural Sevener, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Gecede söz alan Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ural Sevener, Manisa'yı bir sanat şehri yapma hedeflerini vurgulayarak şöyle konuştu: 'Şehrimizde tiyatronun ve sanatın gelişimi için kararlılıkla çalışıyoruz. Hem kaliteli yapımları hem de duayen sanatçıları Manisalılarla buluşturuyoruz. Volkan Severcan, bugün hem tecrübelerini paylaştı hem de hemşehrileriyle hasret giderdi. Kendisine ve Tuğrul Keskin'e teşekkür ediyoruz. Niobe Söyleşileri tüm hızıyla devam edecek.'