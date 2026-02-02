İstanbul Gelinlik Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (İSGEİD) tarafından düzenlenen gece, iş, sanat ve cemiyet dünyasını bir araya getirdi. 150'ye yakın gelinlik modelinin tanıtıldığı defile, geçmişten günümüze gelinlik modasının evrimini gözler önüne serdi.

İSTANBUL (İGFA) - İSGEİD'in organizasyonuyla Double Tree by Hilton İstanbul Piyalepaşa'da gerçekleşen defile, moda dünyasının yoğun ilgisini çekti. Etkinliğe iş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda davetli katıldı.

'Geçmişten Günümüze' temasıyla sahneye çıkan 40 manken, yaklaşık 10 farklı defilede 150'ye yakın gelinlik modelini tanıttı. Defilede Novabella, Vip Gelinlik, Seren Moda, Aksa Moda, Evaluz, Givani, Elif Çakmak Wedding, Moda Perisi ve Şebnem Sönmez Bridal gibi önde gelen moda evlerinin tasarımları yer aldı.

Gecenin sunuculuğunu başarılı sunucu ve model Zeliha Çal üstlenirken, sahne performanslarıyla genç sanatçılar Pelin Suade ve Sevtuğ Kasapbaşoğlu geceye renk kattı. Koreograf Asil Çağıl'ın yönetiminde gerçekleşen defile, gelinlik modasının farklı dönemlerini gözler önüne serdi.

İSGEİD Başkanı Turan Aksoy ve yönetim kurulu üyeleri de organizasyonda hazır bulunarak ev sahipliği yaptı. 2026 yılının ilk büyük gelinlik defilesi olarak öne çıkan etkinlik, dernek tarafından her yıl düzenleneceğinin müjdesiyle sona erdi.