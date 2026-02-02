Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından uzuv kaybı yaşayan engelli bireylerin yeniden hayata tutunuş hikâyelerini görünür kılmak amacıyla 'Asrın Felaketinde Güçlenen Hayatlar Buluşması' programı düzenledi.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından engelli hale gelen bireylerin yaşam mücadelesini ve umut dolu yeniden başlangıçlarını kamuoyuyla paylaşmak amacıyla 'Asrın Felaketinde Güçlenen Hayatlar Buluşması'nı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Engelli, Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde düzenlenen programa, depremden etkilenen 11 ilden gelen vatandaşlar katıldı. Program, Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi'nin deprem sonrası yürüttüğü çalışmaları anlatan kısa film gösterimiyle başladı. Etkinlik, depremde uzuv kaybı yaşayan fizyoterapist Zeynep Büyükardıç ve Buket Ceylan'ın sunumuyla devam etti.

Programda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, depremin ilk anından itibaren yürütülen çalışmaların güçlü bir dayanışma örneği olduğunu belirterek, 'Engel bedende değil, yürekte olur. Biz bu süreçte yürüyemeyenlerin yürümeye, konuşamayanların konuşmaya başladığına şahit olduk' dedi.

Ortez ve protez hizmetlerinin yalnızca sağlık desteği olmadığını, bireylerin hayata yeniden bağlanmasını sağladığını vurgulayan Şahin, depremde hayatını kaybedenleri 'deprem şehidi' olarak nitelendirerek geride kalanların emanet olduğunu ifade etti. Şahin, 'Yıkılmadık, birlikte ayağa kalktık' sözleriyle konuşmasını tamamladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı ise deprem sonrası gösterilen dayanışmaya dikkat çekerek, Gaziantep'te engelli bireyler için ortez, protez ve erişilebilirlik alanlarında önemli adımlar atıldığını söyledi. Bozatlı, 'Gaziantep'te engelsiz tek bir birey kalmayana kadar çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

Programın en duygu dolu anları ise UNICEF iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında üretilen 'ilk adım ayakkabıları'nın, 15 aylık Yüsra Akbaş ve 16 aylık M. Şerif Aksoy'a takdim edilmesiyle yaşandı. Sahnedeki ilk adımlar, salonda duygusal anlara sahne oldu. Etkinlikte ayrıca ücretsiz protez ve ortez hizmeti alarak hayata yeniden tutunan depremzedeler, yaşadıkları dönüşümü kendi hikâyeleriyle anlattı. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.