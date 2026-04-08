Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya ve yayın organlarında yer alan 'Türkiye'de arazi varlığının büyük bölümünün maden sahası olarak ruhsatlandırıldığı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye genelinde fiili maden üretimi yapılan alanların ülke yüzölçümünün sadece binde 1,8'ine denk geldiğini belirtti.

Yapılan açıklamada, bazı illerde iddia edilen oranların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Örnekler arasında; Artvin binde 1, Giresun on binde 4, Kütahya binde 4,1, Çanakkale binde 1,5, Balıkesir binde 6,4, İzmir binde 6, Trabzon on binde 3, Muğla binde 4,5 ve Ordu ile Gümüşhane on binde 8 olarak açıklandı.

Merkez ayrıca, maden faaliyetleri sona eren alanların rehabilitasyon çalışmalarıyla yeniden doğaya kazandırılmasının kanuni bir zorunluluk olduğunu hatırlattı.

Yapılan değerlendirmede, asılsız paylaşımlarla oluşturulan algı operasyonlarının, milli ekonomiye katkı sağlayan madencilik sektörünü karalamaya yönelik bir dezenformasyon kampanyası olduğu ifade edildi. Çalışmaların, 'önce insan, sonra çevre, sonra katma değerli madencilik' ilkesi ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda titizlikle yürütüldüğü belirtildi.