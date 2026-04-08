Ağrı Valiliği'nin 2 Şubat 2026'da başlattığı 'Valiye Mesaj Hattı', kısa sürede vatandaşların doğrudan taleplerini iletebildiği ve hızlı geri dönüş aldığı bir platforma dönüştü.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) -Ağrı Valiliği tarafından hayata geçirilen 'Valiye Mesaj Hattı', 2 Şubat - 7 Nisan 2026 tarihleri arasında yoğun şekilde kullanıldı.

Bu dönemde hattı arayan vatandaşlardan toplam bin 14 başvuru alınırken, bin 4 başvurunun sonuçlandırıldığı, sadece 10 başvurunun işlemlerinin devam ettiği duyuruldu.

Sistem, geri dönüş oranı yüzde 99,6 ile dikkat çekici bir başarının sergilendiği hizmette başvurulara en geç 5 iş günü içinde yanıt verilmesi, hattın hızlı ve etkin işlediğini ortaya koydu.

Başvuruların konularına göre incelenmesinde, kamu kurumları ile ilgili talepler 136 başvuru ile ilk sırada yer aldı.

Mahalli idareler 103 başvuruyla ikinci, sosyal yardım başvuruları ise 100 ile öne çıkan diğer alanlar oldu. İstihdam (70), altyapı (68), ulaşım (63), sağlık (42) ve enerji (35) konuları da vatandaşların sıkça talepte bulunduğu hizmet başlıkları arasında yer aldı. Eğitim ve sokak hayvanları konularına yönelik başvurular ise sırasıyla 24 ve 8 ile daha sınırlı kaldı.

Valilik yetkilileri, hattın klasik dilekçe ve bürokratik süreçlerin ötesine geçerek ölçülebilir, hızlı ve denetlenebilir bir iletişim modeli sunduğunu belirtti.

Yüksek geri dönüş oranının, idarenin vatandaş taleplerine duyarlılığının önemli bir göstergesi olduğu vurgulandı.