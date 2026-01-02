Adıyaman Belediyesi, kar yağışının etkili olduğu İndere TOKİ konutlarında vatandaşlara bin adet ekmek ile bere ve boyunluk dağıtarak ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu.

ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle zor günler geçiren İndere TOKİ sakinleri, Adıyaman Belediyesi ekiplerinin çalışmalarıyla yalnız olmadıklarını hissetti.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla harekete geçen Sosyal Destek, Temizlik ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dondurucu soğuklara rağmen sahada aralıksız çalıştı.

Ekipler, ihtiyaç sahibi vatandaşlara bin adet ekmek, bere ve boyunluk ulaştırarak hemşehrilere destek oldu.

Belediye yetkilileri, bu tür dayanışma ve yardım seferberliklerinin kar yağışı ve soğuk havalarda vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.